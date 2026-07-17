Μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Ατλέτικο Μαδρίτης δια στόματος του CEO της τόνισε πως ο Χούλιαν Άλβαρες δεν πωλείται.

Με... δράκο φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί εν τέλει το παραμύθι ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Χούλιαν Άλβαρες, παρά την έντονη επιθυμία και των δυο πλευρών να συνεργαστούν αυτό το καλοκαίρι.

Ο Αργεντινός στράικερ που ετοιμάζεται για τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή (19/7, 22:00) είχε δηλώσει δημόσια πως έχει όνειρο να αγωνιστεί σε μια ομάδα με μεγαλύτερους στόχους, «φωτογραφίζοντας» την Μπάρτσα, ενώ και ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζοάν Λαπόρτα έχει αναφερθεί πολλάκις στο πρόσωπό του.

Ωστόσο, όλα αυτά θα μείνουν στη... σκέψη, καθώς η Ατλέτικο Μαδρίτης μέσω ενός βίντεο που πόσταρε στα social media, με τον CEO της, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ να μιλά, ξεκαθάρισε πως ο 26χρονος δεν θα πωληθεί στους «μπλαουγκράνα», ακόμη και αν προσφέρουν 200 εκατ. ευρώ.

«Η θέση μου είναι ξεκάθαρη, η θέση του συλλόγου είναι ξεκάθαρη. Το έχουμε γνωστοποιήσει στον παίκτη, στους εκπροσώπους του και στον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα.

Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι η Ατλέτικο είναι το κατάλληλο μέρος στον κόσμο για τον Χουλιάν και ότι ο Χουλιάν είναι ο ιδανικός κεντρικός επιθετικός για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Θέλουμε να τον κρατήσουμε.

Άκουσα πρόσφατα τον πρόεδρο να λέει ότι η προσφορά που έκανε στην Ατλέτικο Μαδρίτης δεν ήταν απεριόριστη. Η μόνη μου απάντηση είναι ότι η δική μας απάντηση είναι απεριόριστη. Δεν θέλουμε να τον παραχωρήσουμε με μεταγραφή.

Δεν δεχτήκαμε προσφορά 100 εκατομμυρίων ευρώ και δεν θα δεχτούμε ούτε προσφορά 150 ή ακόμα και 200 ​​εκατομμυρίων ευρώ».