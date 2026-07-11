O 27χρονος Δανός αμυντικός μέσος, Μόρτεν Χιούλμαντ, είναι και επίσημα κάτοικος Μαδρίτης, καθώς ανακοινώθηκε από την Ατλέτικο έως το 2031.

Στην Ατλέτικο Μαδρίτης με... σάρκα και οστά ο Μόρτεν Χιούλμαντ! Οι Ροχιμπλάνκος ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έως το 2031, έναντι 40 εκατ. ευρώ συν 5 εκατ. ευρώ ως μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο 27χρονος ήταν ο ποδοσφαιριστής που από τον περασμένο Μάϊο ήθελε στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοσέ Μουρίνιο (πριν καν ανακοινωθεί από τους Λος Μπλάνκος), καθώς είχε εντυπωσιάσει τον Special One με τις εμφανίσεις του.

Το πενταετές συμβόλαιο δείχνει πως οι άνθρωποι της Ατλέτι πιστεύουν σε αυτόν και έχουν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για την αξιοποίησή του. Ο Σκανδιναβός παίκτης σε σύνολο 141 συμμετοχών με τα «Λιοντάρια της Λισαβόνας» είχε 10 γκολ και 12 ασίστ. Αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από την ιταλική Λέτσε και ήταν αρχηγός της ομάδας στα δύο σερί πρωταθλήματα των σεζόν 2023-24 και 2024-25.