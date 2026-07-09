Η Ατλέτικο Μαδρίτης συμφώνησε με τη Σπόρτινγκ και «έκλεψε» τον Μόρτεν Χιούλμαντ που ήθελε ο Μουρίνιο στη Ρεάλ.

Παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται ο Μόρτεν Χιούλμαντ, καθώς οι «Ροχιμπλάνκος» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη μεταγραφή του Δανού χαφ που θα κοστίσει περί τα 40 εκατ. ευρώ.

Ο 27χρονος ήταν ο ποδοσφαιριστής που από τον περασμένο Μάϊο ήθελε στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοσέ Μουρίνιο (πριν καν ανακοινωθεί από τους Λος Μπλάνκος), καθώς είχε εντυπωσιάσει τον Special One με τις εμφανίσεις του.

Φαίνεται όμως πως το πλάνο της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε του φάνηκε πιο...ελκυστικό, με αποτέλεσμα να δώσει τα χέρια για συμβόλαιο πέντε ετών. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ποδοσφαιριστής θα είναι εντός της ημέρας (9/7) στη Μαδρίτη για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ οι δυο σύλλογοι ανταλλάζουν τα σχετικά έγγραφα.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Χιούλμαντ πραγματοποίησε 45 εμφανίσεις με τα «Λιοντάρια», έχοντας τρία γκολ και έξι ασίστ.