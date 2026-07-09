Ατλέτικο Μαδρίτης: Έκλεισε τον Χιούλμαντ για 40 εκατ. ευρώ

Ατλέτικο Μαδρίτης: Έκλεισε τον Χιούλμαντ για 40 εκατ. ευρώ

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Η Ατλέτικο Μαδρίτης συμφώνησε με τη Σπόρτινγκ και «έκλεψε» τον Μόρτεν Χιούλμαντ που ήθελε ο Μουρίνιο στη Ρεάλ.

Παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται ο Μόρτεν Χιούλμαντ, καθώς οι «Ροχιμπλάνκος» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη μεταγραφή του Δανού χαφ που θα κοστίσει περί τα 40 εκατ. ευρώ.

Ο 27χρονος ήταν ο ποδοσφαιριστής που από τον περασμένο Μάϊο ήθελε στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοσέ Μουρίνιο (πριν καν ανακοινωθεί από τους Λος Μπλάνκος), καθώς είχε εντυπωσιάσει τον Special One με τις εμφανίσεις του.

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Φαίνεται όμως πως το πλάνο της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε του φάνηκε πιο...ελκυστικό, με αποτέλεσμα να δώσει τα χέρια για συμβόλαιο πέντε ετών. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ποδοσφαιριστής θα είναι εντός της ημέρας (9/7) στη Μαδρίτη για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ οι δυο σύλλογοι ανταλλάζουν τα σχετικά έγγραφα.

 

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Χιούλμαντ πραγματοποίησε 45 εμφανίσεις με τα «Λιοντάρια», έχοντας τρία γκολ και έξι ασίστ.

@Photo credits: Associated Press
     

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