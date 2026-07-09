Η Μπάρτσα επιδιώκει τη σύναψη δύο δανείων ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ το καθένα, με εγγύηση τα μελλοντικά έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Αντιμέτωπη με τις συνεχιζόμενες οικονομικές πιέσεις, η Μπαρτσελόνα αναζητά λύσεις για την ενίσχυση της ρευστότητάς της, προκειμένου να κινηθεί πιο δυναμικά στη θερινή μεταγραφική περίοδο. Η διοίκηση του Τζοάν Λαπόρτα φέρεται να εξετάζει τη σύναψη νέων δανείων συνολικού ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση τόσο των μεταγραφικών κινήσεων όσο και των λειτουργικών αναγκών του συλλόγου.

Η ενίσχυση του ρόστερ αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους μεταξύ άλλων στην απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ωστόσο, η περιορισμένη οικονομική ευχέρεια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τον καταλανικό σύλλογο.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα φέρεται να προτίθεται να προχωρήσει σε δύο δανειακές συμφωνίες ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα βασίζονται στα αναμενόμενα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Τη σεζόν 2024-2025, ο σύλλογος είχε εξασφαλίσει περίπου 156 εκατομμύρια ευρώ από τη συγκεκριμένη πηγή εσόδων.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αναμένεται να προσφέρει στην Μπαρτσελόνα την απαραίτητη οικονομική ανάσα, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις μεταγραφικές της επιδιώξεις, αλλά και βασικές λειτουργικές υποχρεώσεις, όπως το μισθολογικό κόστος του ποδοσφαιρικού τμήματος.