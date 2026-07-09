Μπαρτσελόνα: Συμφώνησε με Αντεγέμι και περιμένει το «ΟΚ» της Ντόρτμουντ
Από το... πουθενά, η Μπαρτσελόνα δείχνει έτοιμη να ολοκληρώσει μια ενδιαφέρουσα κίνηση όσον αφορά την επιθετική της γραμμή, η οποία δεδομένα χρειάζεται ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, τα οποία επικαλούνται και κορυφαίοι ρεπόρτερ όπως ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και ο Ματέο Μορέτο, οι Καταλανοί έχουν έρθει ήδη σε προφορική συμφωνία με τον Καρίμ Αντεγέμι της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο οποίος θέλει σαν «τρελός» να αγωνιστεί με την ομάδα του Χάνσι Φλικ.
Όπως υποστηρίζουν τα ρεπορτάζ, το deal μεταξύ των δυο πλευρών είναι δεδομένο και πλέον απομένει οι «μπλαουγκράνα» να δώσουν τα χέρια και με τη γερμανική ομάδα, ούτως ώστε να πάρουν τον παίκτη στη Βαρκελώνη. Το συμβόλαιό του με τους Βεστφαλούς έχει ισχύ έως το 2027 και η αξία του εκτιμάται στα 40 εκατ. ευρώ (Transfermarkt).
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 24χρονος winger είχε 10 γκολ και 6 ασίστ σε 39 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπορούσια σε όλες τις διοργανώσεις.
El Barcelona tiene un acuerdo verbal con Karim Adeyemi y está negociando con el Borussia Dortmund el importe del traspaso. Conversaciones en curso.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 8, 2026
Información adelantada por @gerardromero en @JijantesFC.
Hansi Flick es un gran admirador de Adeyemi y ha pedido a la dirección… pic.twitter.com/PtTLqocuBB
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