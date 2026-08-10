Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει βγεί στην αγορά για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής και έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ματίας Φερνάντο Πάρντο της Λιλ

Η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της Ατλέτικο Μαδρίτης αποτελεί προτεραιότητα για τον Ντιέγκο Σιμεόνε. Για τον λόγο αυτό, ένα από τα ονόματα που έχει στοχεύσει είναι ο Βέλγος επιθετκός της Λιλ, Ματίας Φερνάντες Πάρντο.

Πρόκειται για 21χρόνο επιθετικό, ο οποίος τη περασμένη σεζόν είχε 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις πετυχαίνοντας 8 γκολ και 6 ασίστ σε μια σεζόν που η Λιλ τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα, ενώ έφτασε μέχρι τους «16» του Europa League.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό η Ατλέτικο έχει κάνει πρόταση 35 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Πάρντο, διατηρώντας στάση αναμονής για την τελική απόφαση της Λιλ.

Ο Σιμεόνε έχει πολλούς λόγους να θέλει τον Βέλγο στην ομάδα του, καθώς μπορεί να είναι ποιοτική λύση τόσο για τα άκρα, όσο και για το κέντρο της επίθεσης. Τα στοιχεία που τον διακρίνουν είναι η ταχύτητα, η εκρηκτικότητα και η ντρίπλα που διαθέτει, κάτι που τον κάνει εξαιρετικά απειλητικό για τις αντίπαλες εστίες. Με δεδομένο την ηλικία του, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, εφόσον αποκτηθεί.