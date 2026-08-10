Η Μάντσεστερ Σίτι πλησιάζει στο να κλείσει ακόμα μια κοστοβόρα μεταγραφή μετά τον Έλιοτ Άντερσον, προκειμένου να καλύψει το κενό του Ρόδρι στη μεσαία γραμμή.

Η διαφαινόμενη αποχώρηση του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι με προορισμό την Μπαρτσελόνα έχει αναγκάσει τους Citizens να κάνουν υπερπροσπάθεια προκειμένου να τον αντικαταστήσουν.

Για να καλύψει το τεράστιο κενό που αφήνει ο Ισπανός σταρ, η Σίτι σχεδιάζει να δαπανήσει το εξωφρενικό συνολικό ποσό των σχεδόν 270 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρώντας στην απόκτηση δύο κεντρικών χαφ.

Η πρώτη κίνησή τους έχει ήδη επισημοποιηθεί, με την απόκτηση του Έλιοτ Άντερσον από τη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 135 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Άγγλος διεθνής, παρά το ότι δεν έχει τις απαραίτητες παραστάσεις από το Champions League, έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όντας μάλιστα αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας του Τούχελ.

🚨🔵 BREAKING: Elliot Anderson to Manchester City, here we go! Deal in place between clubs for fee worth £116m.#MCFC sources confirm agreement now done after talks at final stages as reported last week.



Anderson asked Forest today to go and leave the club. Medical in the US. pic.twitter.com/CQdzMWYuxW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

Ωστόσο, η Σίτι κινείται τις τελευταίες ώρες με «πυρετώδεις» ρυθμούς προκειμένου να ολοκληρώσει ακόμα μια πολυδάπανη μεταγραφή. Πρόκειται για την απόκτηση του 18χρονου wonderkid της Λιλ, Αγιούμπ Μπουαντί, για το ποσό των 130 εκατομμυρίων ευρώ. Ο νεαρός διεθνής μέσος εντυπωσίασε επίσης στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, αν και αποτελεί ακόμα ένα ερωτηματικό για το αν μπορεί να παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Συνολικά, με 135 εκατομμύρια για τον Άντερσον και 130 εκατομμύρια για τον Μπουαντί, η Μάντσεστερ Σίτι επενδύει σχεδόν 270 εκατομμύρια ευρώ για να αναπληρώσει το κενό του Ρόδρι, του πληρέστερου μέσου αυτή τη στιγμή στον κόσμο.