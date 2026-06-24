Ο Γκριμάλντο ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης, μιας και τα έχει βρει σχεδόν σε όλα με τη Λεβερκούζεν.

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται ο Αλεχάντρο Γκριμάλντο, με τους «Ροχιμπλάνκος» να έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την Λεβερκούζεν για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ.

Όπως αναφέρει η MARCA, η υπόθεση έχει ουσιαστικά κλείσει και απομένουν μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες προκειμένου να επισημοποιηθεί η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Μαδρίτης. Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 23 εκατ. ευρώ, ενώ ο 29χρονος μπακ αναμένεται να δεσμευτεί με συμβόλαιο τριών ετών, στο οποίο θα προβλέπεται και δυνατότητα επέκτασης για μία επιπλέον σεζόν.

Με στόχο να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου ο Γκριμάλντο βρίσκεται αυτή την περίοδο ως μέλος της εθνικής Ισπανίας.