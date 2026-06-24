Ατλέτικο - Γκριμάλντο: Πολύ κοντά σε συμφωνία
Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται ο Αλεχάντρο Γκριμάλντο, με τους «Ροχιμπλάνκος» να έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την Λεβερκούζεν για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ.
Όπως αναφέρει η MARCA, η υπόθεση έχει ουσιαστικά κλείσει και απομένουν μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες προκειμένου να επισημοποιηθεί η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Μαδρίτης. Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 23 εκατ. ευρώ, ενώ ο 29χρονος μπακ αναμένεται να δεσμευτεί με συμβόλαιο τριών ετών, στο οποίο θα προβλέπεται και δυνατότητα επέκτασης για μία επιπλέον σεζόν.
Με στόχο να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου ο Γκριμάλντο βρίσκεται αυτή την περίοδο ως μέλος της εθνικής Ισπανίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.