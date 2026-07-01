Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Άνσου Φάτι στη Μονακό και ο πατέρας του νεαρού εξτρέμ άφησε αιχμές για τους Καταλανούς.

Οριστικά παρελθόν αποτελεί από το ρόστερ της Μπαρτσελόνα ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτ της, ο Άνσου Φάτι, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μονακό, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός τη σεζόν 2025-2026.

Οι δυο ομάδες κατέληξαν σε deal για ένα ποσό κοντά στα 11 εκατ. ευρώ (βάσει των ρεπορτάζ), ενώ οι «μπλαουγκράνα» διατηρούν και ποσοστό μεταπώλησης του 23χρονου winger που είχε ξεκινήσει ως ο... νέος Μέσι, σπάζοντας ρεκόρ, ωστόσο ορισμένοι τραυματισμοί τον άφησαν πίσω.

Το ενδιαφέρον βέβαια βρίσκεται στις δηλώσεις του πατέρα του, ο οποίος τόνισε πως ο Χάνσι Φλικ ποτέ δεν μίλησε με τον Άνσου, δείχνοντάς του έτσι ότι δεν τον υπολόγιζε καν, ενώ εξήγησε πως η οικογένειά τους περίμενε τον Ντέκο να γυρίσει από τις διακοπές του για να... ολοκληρωθεί η μετακίνηση στους Μονεγάσκους μέχρι το 2030.