Ουναϊ: Έχει απορρίψει δυο προτάσεις από La Liga σύμφωνα με την MD
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του Μαρόκου στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο θα αποφασίσει για το μέλλον του ο Αζεντίν Ουναϊ, σύμφωνα με τα όσα γράφουν τα ισπανικά μέσα.
Ο άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού και νυν της Τζιρόνα που μαζί με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού βρίσκονται στους «16» του Μουντιάλ κόντρα στον Καναδά (4/7), έχει δεχθεί κρούσεις αναφορικά με το μέλλον του.
Δημοσίευμα της Mundo Deportivo αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο 26χρονος χαφ έχει μάλιστα απορρίψει προσφορές από Βιγιαρεάλ και Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και από τις Ρεάλ Μπέτις και Θέλτα. Ο Ουναϊ έχει συμβόλαιο έως το 2030 με την Τζιρόνα, η οποία ωστόσο υποβιβάστηκε.
Σύμφωνα με το εν λόγω κείμενο, υπάρχει ρήτρα ύψους 25 εκατ. ευρώ, ωστόσο πιστεύεται πως με ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ θα μπορέσει να αποχωρήσει.
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