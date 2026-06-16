ΑΕΚ: Δεν... παίζει καν του Ουναΐ για την «Ένωση»!
Ξανά στο προσκήνιο ήρθε για την ΑΕΚ το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ, αυτή τη φορά από ισπανικά δημοσιεύματα, τα οποία ήθελαν την «Ένωση» να έχει κάνει πρόταση για κείνον. Ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα σενάρια για τον Μαροκινό μέσο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Πρώτον, οι απαιτήσεις της Τζιρόνα στην οποία ανήκει αυτή τη στιγμή, είναι στα 10 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν θα έδινε ποτέ η ΑΕΚ για μεταγραφή, όπως είναι λογικό.
Δεύτερον, το συμβόλαιό του είναι πάρα πολύ υψηλό και τρίτον ο ποδοσφαιριστής δεν επιθυμεί να επιστρέψει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για να παίξει ποδόσφαιρο.
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