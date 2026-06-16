Παρότι όλα έδειχναν ότι ο Νίκο Παζ θα επέστρεφε στη Ρεάλ Μαδρίτης, τελικά ο ίδιος έβαλε... φρένο γιατί θέλει να μείνει για ακόμα έναν χρόνο στην Κόμο.

Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του Νίκο Παζ που αρχικά φαινόταν ότι η επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν δεδομένη! Εν τέλει, ο ίδιος ο παίκτης έβαλε... φρένο στη μεταγραφή και θέλει να μείνει για ακόμα έναν χρόνο στην Κόμο.

🚨🔵⚪️ No doubts since last week on Nico Páz preference to stay at Como for one more season, even more after Bernardo deal — Real Madrid are informed of that.



But Como and Real are still in talks to find the best solution about Nico deal, all parties in contact. Not done yet. pic.twitter.com/QWGrpbIFlO June 16, 2026

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός θέλει να ηγηθεί την ιταλική ομάδα στον δρόμο για το Champions League και έτσι ζήτησε από τους ανθρώπους των «μερένχες» να παραμείνει στην Ιταλία για ακόμη μία σεζόν.

Να θυμίσουμε ότι η οψιόν επαναγοράς θα έχει ισχύ και το επόμενο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα ο νεαρός ποδοσφαιριστής να είναι διατεθειμένος να μείνει στην ομάδα του Δουβίκα. Μία εξέλιξη που βάζει στον... πάγο το ενδιαφέρον της ομάδας για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, όπως σας είχε αποκαλύψει το Gazzetta.