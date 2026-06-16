Παζ: Ρεάλ Μαδρίτης - Έβαλε... φρένο στη μεταγραφή και θέλει να μείνει στην Κόμο

Νότης Χάλαρης
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Παρότι όλα έδειχναν ότι ο Νίκο Παζ θα επέστρεφε στη Ρεάλ Μαδρίτης, τελικά ο ίδιος έβαλε... φρένο γιατί θέλει να μείνει για ακόμα έναν χρόνο στην Κόμο.

Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του Νίκο Παζ που αρχικά φαινόταν ότι η επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν δεδομένη! Εν τέλει, ο ίδιος ο παίκτης έβαλε... φρένο στη μεταγραφή και θέλει να μείνει για ακόμα έναν χρόνο στην Κόμο.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός θέλει να ηγηθεί την ιταλική ομάδα στον δρόμο για το Champions League και έτσι ζήτησε από τους ανθρώπους των «μερένχες» να παραμείνει στην Ιταλία για ακόμη μία σεζόν.

Να θυμίσουμε ότι η οψιόν επαναγοράς θα έχει ισχύ και το επόμενο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα ο νεαρός ποδοσφαιριστής να είναι διατεθειμένος να μείνει στην ομάδα του Δουβίκα. Μία εξέλιξη που βάζει στον... πάγο το ενδιαφέρον της ομάδας για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, όπως σας είχε αποκαλύψει το Gazzetta.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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