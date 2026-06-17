Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα, με συμβόλαιο για τα επόμενα δυο χρόνια.

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και με τη βούλα από το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) ο Μπερνάρντο Σίλβα, καθώς ο σύλλογος γνωστοποίησε τη συμφωνία του με τον πρώην πλέον άσο της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από τους «πολίτες» έπειτα από 9 χρόνια επιτυχιών και η «βασίλισσα» κινήθηκε άμεσα τις τελευταίες ημέρες ώστε να εξασφαλίσει την υπογραφή του έως το 2028.

Παρότι το όνομά του συνδέθηκε έντονα με το ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα, ενώ έφτασε και... μια ανάσα από το να υπογράψει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, εν τέλει ο 31χρονος επέλεξε τους «Μερένγκχες». Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Ισπανών, καταλυτικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε ένα τηλεφώνημα του Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Special One να πείθει τον συμπατριώτη του για το πρότζεκτ και τη σημασία που θα έχει στην επόμενη μέρα της Ρεάλ.