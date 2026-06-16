Κάτοικος Μαδρίτης γίνεται ο Μπερνάρντο Σίλβα καθώς όπως αποκάλυψε ο Ρομάνο τα βρήκε σε όλα με τη Ρεάλ και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που τον κρατά στη Βασίλισσα μέχρι το 2028.

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται Μπερνάρντο Σίλβα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να κάνει γνωστή την είδηση για την υπογραφή του συμβολαίου με τους Μερένχες. Πλέον μένει μόνο η ανακοίνωση για να λογίζεται και τυπικά στο ρόστερ της Βασίλισσας.

Ήταν ήδη γνωστό ότι ο άλλοτε παίκτης της Σίτι έχει παγώσει τις διαπραγματευσεις με Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα για να... ετοιμάσει βαλίτσες για τη Βασίλισσα. Έτσι και έγινε λοιπόν, καθώς όπως αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος τα βρήκε σε όλα με τη Ρεάλ και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα των Μερένχες.

Το γεγονός ότι ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου ο Ζοζέ Μουρίνο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Πορτογάλου χαφ, με τον Special One να τον θέλει διακαώς στην ομάδα του. Κάπως έτσι έγινε δεύτερη μεταγραφή του, μετά από την απόκτηση του Κουκουρέγια από την Τσέλσι.

Να θυμίσουμε πως ο Μπερνάρντο Σίλβα πέρασε 9 χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι κατακτώντας έξι premier League και ένα Champions League.