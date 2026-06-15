Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, το να παραμείνει ο Βλαχοδήμος στη Σεβίλλη μόνο πιθανό δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή.

Η ισπανική ιστοσελίδα «AS» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με την κινητικότητα που επικρατεί για τη θέση του τερματοφύλακα στη Σεβίλλη τονίζοντας πως οι Ανδαλουσιάνοι αναζητούν δύο παίκτες για το «πόστο» αυτό για τη νέα σεζόν, αφού ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν φαίνεται πιθανό να διατηρηθεί στο ρόστερ τους.

Μάλιστα στο ρεπορτάζ οι πιθανότητες της παραμονής του Έλληνα κίπερ στη Σεβίλλη, όπου είναι δανεικός από τη Νιουκάστλ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, χαρακτηρίζονται ως «άπιαστο όνειρο».

Έτσι έχει παραστεί η ανάγκη οι Ανδαλουσιάνοι, λόγω και της αποχώρησης του έτερου κίπερ, Όριαν Νίλαντ, να βρουν δύο παίκτες για εκεί. Έχουν δε ήδη ξεχωρίσει τη μία περίπτωση, τον Ντιέγκο Κόντε, που είναι προς παραχώρηση από τη Βιγιαρεάλ και αναμένεται να απαιτηθεί ένα πόσο 1-2 εκατ. ευρώ για κείνον.

Όσον αφορά τη στάση της Νιουκάστλ στο θέμα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, σύμφωνα με το Athletic, εκείνη προτιμάει να τον δανείσει για λογιστικούς λόγους από το να τον παραχωρήσει. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε εκείνος πραγματοποίησε 34 συμμετοχές κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε πέντε μόλις παιχνίδια.