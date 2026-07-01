Βλαχοδήμος: Επίσημη η παραμονή του στη Σεβίλλη
Στη Σεβίλλη θα μείνει και τη νέα σεζόν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος! Ο διεθνής πορτιέρε πραγματοποίησε μία γεμάτη σεζόν στην Ανδαλουσία και η Νιούκαστλ αποφάσισε να τον αφήσει για ακόμα μία χρονιά στην Ισπανία.
Παρότι είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, όλα έδειχναν ότι ο 32χρονος τερματοφύλακας θα παρέμενε στο ισπανικό ποδόσφαιρο με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει την επέκταση του δανεισμού για ακόμα έναν χρόνο.
Ο ίδιος πέρσι μέτρησε 37 συμμετοχές με απολογισμό 53 γκολ παθητικό και 5 clean sheets σε όλες τις διοργανώσεις.
Odysseas Vlachodimos will remain at Sevilla for the 2026/27 campaign after signing another season-long loan with the La Liga side.— Newcastle United (@NUFC) July 1, 2026
Wishing you the best of luck, @vlachOD1mos 🧤
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