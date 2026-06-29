«Ο Βλαχοδήμος έστειλε τελεσίγραφο στη Νιούκαστλ»

Ό,τι περνάει από το χέρι του για να μείνει στη Σεβίλλη κάνει ο Βλαχοδήμος με δημοσιεύματα από την Ισπανία να αναφέρουν πως έχει στείλει τελεσίγραφο στη Νιούκαστλ.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος όπως αποκαλύπτει ρεπορταζ από την Ισπανία θέλει να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Σεβίλλη, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον σύλλογο της Ανδαλουσίας και τη Νιούκαστλ να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για νέο δανεισμό.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με δημοσίευμα της ESTADIO Deportivo που ήρθε σε επαφή με ανθρώπους από το περιβάλλον του παίκτη, ο Έλληνας γκολκίπερ έχει ξεκαθαρίσει στους ανθρώπους της Νιούκαστλ πως προτεραιότητά του είναι αποκλειστικά η επιστροφή στη Σεβίλλη. Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορταζ, φέρεται να έχει απορρίψει κάθε άλλο ενδεχόμενο, πιέζοντας τις καρακάξες να έρθουν σε νέα συμφωνία για τον δανεισμό του. Μάλιστα ο 32χρονος κίπερ έστειλε... τελεσίγραφο στην Νιούκαστλ ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεχθεί καμία άλλη προσφορά.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Σεβίλλη, με τον Χοσέ Ιγνάσιο Ναβάρο πλέον στο τιμόνι του σχεδιασμού, προσπαθεί να «κλειδώσει» νέο δανεισμό για τον Βλαχοδήμο με πιο ευνοϊκούς όρους σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Υπάρχει πρόοδος μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο ακόμη δεν έχει βρεθεί η «χρυσή» τομή μεταξύ των συλλόγων.

Ωστόσο οι άνθρωποι από τον στενό κύκλο του που επικαλείται το ρεπορτάζ είναι σχεδόν σίγουροι πως θα υπάρξε συμφωνία και ο Βλαχοδήμος θα επιστρέψει κάτω από την εστία της Σεβίλλης, που την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 34 εμφανίσεις.