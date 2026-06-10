Σύμφωνα με πληροφορίες από ισπανική ιστοσελίδα, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θέλει να μείνει στην Ισπανία και τη Σεβίλλη.

Η ισπανική ιστοσελίδα «zonamixta» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος αποτελεί τον ευσεβή πόθο του Παναθηναϊκού για τη θέση κάτω από την εστία του.

Οι πληροφορίες των Ισπανών αναφέρουν πως ο Έλληνας κίπερ θέλει να παραμείνει στην ομάδα της Ανδαλουσίας και μετά το πέρας του δανεισμού του, αφού είναι πολύ χαρούμενος με την κατάσταση εκεί κι έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις.

Εκείνος έχει συμβόλαιο με τη Νιουκάστλ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, όμως δεν υπολογίζεται και γι' αυτό οι Άγγλοι θέλουν να αποκτήσουν δύο επιπλέον κίπερ. Τα περιορισμένα οικονομικά δεδομένα της Σεβίλλης είναι πιθανό να μην αποτελέσουν πρόβλημα στην πέριπτωση αυτή, αφού, όπως ανέφερε και το Athletic, η Νιουκάστλ προτιμάει να τον δανείσει για λογιστικούς λόγους από το να τον παραχωρήσει.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε εκείνος πραγματοποίησε 34 συμμετοχές κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε πέντε μόλις παιχνίδια.