Αγνώριστος ο Βινίσιους: Έκανε διορθωτική επέμβαση στο σαγόνι του και δίχασε τα social media

Ο Βινίσιους εμφανίστηκε αρκετά διαφορετικός μετά το Μουντιάλ, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να προχωρά σε αισθητική επέμβαση στο σαγόνι του.

Ο Βινίσιους εμφανίστηκε με ένα εντελώς ανανεωμένο λουκ λίγο πριν επιστρέψει στις προπονήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 26χρονος επιθετικός της Βασίλισσας προχώρησε σε μια διορθωτική επέμβαση στο σαγόνι του, με τη συγκεκριμένη αισθητική διαδικασία να πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τα εγχώρια δημοσιεύματα, η επέμβαση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών ενθεμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου.

Οι πρόσφατες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ και τον γιατρό του πράγματι δείχνουν μια μεγάλη αλλαγή στην εικόνα του. Η διαφορά στο πρόσωπό του είναι τόσο μεγάλη, που πολλοί θαυμαστές του δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν μέσω των social media.

🚨 Vini Jr at the clinic after his chin harmonization surgery. pic.twitter.com/WOq8OC0fgs July 20, 2026

Meu cérebro não tá conseguindo entender que esse agora é o Vini Jr. juro pic.twitter.com/LcztzYT5tO — Babi (@babi) July 20, 2026