Νιούκαστλ: Πήρε νεαρό τερματοφύλακα από τη Ρεμς - Κοντά στην πόρτα της εξόδου ο Βλαχοδήμος

Η Νιούκαστλ έκανε δικό της το νεαρό τερματοφύλακα της Ρεμς, Εβέν Ζαουέν, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να βρίσκεται ολοένα και πιο κόντα στην πόρτα της εξόδου.

Η Νιούκαστλ, ολοκλήρωσε, όπως όλα δείχνουν, την πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφή, κάνοντας δικό της τον τερματοφύλακα της Ρεμς, Εβέν Ζαουέν, αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι «καρακάξες» αναμένεται να επιβεβαιώσουν και επίσημα τη μεταγραφή αυτή, μετά και από την άφιξη του νεαρού κίπερ στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου την ερχόμενη Δευτέρα (08/06).

Ο προπονητής της ομάδας, Έντι Χάου, ο οποίος αποφάσισε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον επί χρόνια νο.1 της Νιούκαστλ, Νικ Πόουπ, έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα την υπογραφή ενός νέου τερματοφύλακα.

Ο 20χρόνος κίπερ ξεκίνησε την καριέρα του πριν από τρία χρόνια στην Γκινγκάμπ, προτού ενταχθεί στη Ρεμς, η οποία αγωνίζεται στη Ligue 2, και σήμερα θεωρείται ένας από τους καλύτερους νεαρούς τερματοφύλακες στη Γαλλία.

Μετά από περιόδους δανεισμού σε Ροντέζ και Ντανκέρκ, την περασμένη σεζόν μπήκε δυναμικά στην ανδρική ομάδα και πραγματοποίησε συνολικά 60 εμφανίσεις με τον σύλλογο. Έχει επίσης εκπροσωπήσει τη Γαλλία σε κάθε ηλικιακή ομάδα, από την κ17 έως την κ21.

Όπως είναι λογικό, η μεγάλη αυτή επένδυση από πλευράς Νιούκαστλ, σε συνδυασμό με την παραμονή του Πόουπ, δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο τη θέση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος διένυσε μία εξαιρετική σεζόν με τη Σεβίλλη και όπως όλα δείχνουν σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν από τον αγγλικό σύλλογο, ώστε να μπορέσει να βρει μία ομάδα στην οποία θα αγωνίζεται βασικός.