Αυτό που ήταν «κοινό μυστικό» εδώ και καιρό έγινε και επίσημα πράξη! Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι εκ νέου προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από δεκατρία χρόνια.

Ο διαφαινόμενος «γάμος» της Ρεάλ με τον Μουρίνιο είναι γεγονός! Ο σύλλογος της Μαδρίτης επισημοποίησε την επιστροφή του Special One στην ισπανική πρωτεύουσα για τα επόμενα τρία χρόνια. Η Βασίλισσα έλυσε το συμβόλαιο του Αρμπελόα και καλωσόρισε τον Πορτογάλο προπονητή, ο οποίος θα βιώσει και με τη... βούλα τη δεύτερη θητεία του στον πιο απαιτητικό σύλλογο του πλανήτη.

Η επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στον διοικητικό θώκο των Λος Μπλάνκος σηματοδότησε την άμεση αποπληρωμή της ρήτρας, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπενφίκα και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο 63χρονος τεχνικός θα είναι και πάλι στο... τιμόνι της Ρεάλ και θα επιδιώξει την επιστροφή των Μερένχες στις επιτυχίες, ύστερα από δύο χρόνια ανομβρίας. Ο πολύπειρος Πορτογάλος τεχνικός σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca ζήτησε ήδη να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την υπογραφή δύο πρωτοκλασάτων παικτών για την ανασταλτική του γραμμή.

Γκβάρντιολ, Καλαφιόρι και Μπερνάρντο Σίλβα φαίνεται να βρίσκονται στο προσκήνιο, ενώ υπενθυμίζουμε πως Ντάμφρις και Κονατέ προβάρουν ήδη τα λευκά. Όπως συμπληρώνεται στην ανακοίνωση, ο Μουρίνιο θα σηκώσει κι επίσημα μανίκια από τις 13 Ιουλίου, όποτε και ξεκινάει η προετοιμασία των Μερένγκες.