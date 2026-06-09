Ο Ζοσέ Μουρίνιο έφτασε στη Μαδρίτη για την επίσημη παρουσίασή του από τη Ρεάλ και ξεκινάει άμεσα τον σχεδιασμό της νέας σεζόν για τους Λος Μπλάνκος.

Πάτησε το... πόδι του στη Μαδρίτη ο Ζοσέ Μουρίνιο! Ο Special One θα είναι και πάλι στον πάγκο της Ρεάλ έπειτα από 13 χρόνια και θα αναλάβει τις... τύχες της Βασίλισσας για την επόμενη τριετία.

Η επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στον διοικητικό θώκο των Λος Μπλάνκος σηματοδότησε την άμεση αποπληρωμή της ρήτρας, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπενφίκα και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο 63χρονος τεχνικός θα είναι και πάλι στο... τιμόνι της Ρεάλ και θα επιδιώξει την επιστροφή των Μερένχες στις επιτυχίες, ύστερα από δύο χρόνια ανομβρίας. Ο πολύπειρος Πορτογάλος τεχνικός σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca ζήτησε ήδη να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την υπογραφή δύο πρωτοκλασάτων παικτών για την ανασταλτική του γραμμή.

Γκβάρντιολ και Καλαφιόρι φαίνεται να βρίσκονται στο προσκήνιο, ενώ υπενθυμίζουμε πως Ντάμφρις και Κονατέ προβάρουν ήδη τα λευκά.

