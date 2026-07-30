Ρόδρι: Συμφώνησε με τη Ρεάλ και προχωρά το deal με τη Μάντσεστερ Σίτι
Ο Ρόδρι είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την πρόσφατη διάψευση της συγκεκριμένης είδησης από τον ίδιο τον Μαρέσκα. Ο Ισπανός άσος των Πολιτών, όπως αποκαλύπτει ο Νικολό Σκίρα, έχει ήδη συμφωνήσει με τη Βασίλισσα, η οποία του προσέφερε συμβόλαιο μέχρι το 2030 με το κόστος του deal να φτάνει τα 60 εκατομμύρια.
Η Σίτι επιχείρησε να τον «δέσει» και για τα επόμενα χρόνια, κάνοντάς του πρόταση για ανανέωση της συνεργασίας τους, ωστόσο ο ίδιος ο παίκτης είναι αποφασισμένος να αφήσει το Μάντσεστερ και να φορέσει τη φανέλα των Μερένγκες.
Ο Φλορεντίνο Πέρεθ πλέον έχει επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή το συντομότερο δυνατόν, με τον Ρόδρι να αφήνει την Premier League ύστερα από επτά χρόνια.
Ο Ισπανός χαφ πριν λίγα εικοσιτετράωρα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ένα πρόβλημα που είχε στη μέση του προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία της αποθεραπείας του και να επιστρέψει στη δράση.
🚨 Excl. - #Rodri is getting closer to #RealMadrid from #ManchesterCity for €60M. Already agreed personal terms for a contract until 2030 between Blancos and the midfielder, who has turned down #MCFC’s bid to extend. Florentino Perez is pushing to sign Rodri ASAP. #transfers https://t.co/PjROijvT60— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2026
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