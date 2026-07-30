Ο Ρόδρι και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν έρθει σε κατ'αρχήν συμφωνία, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Ο Ρόδρι είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την πρόσφατη διάψευση της συγκεκριμένης είδησης από τον ίδιο τον Μαρέσκα. Ο Ισπανός άσος των Πολιτών, όπως αποκαλύπτει ο Νικολό Σκίρα, έχει ήδη συμφωνήσει με τη Βασίλισσα, η οποία του προσέφερε συμβόλαιο μέχρι το 2030 με το κόστος του deal να φτάνει τα 60 εκατομμύρια.

Η Σίτι επιχείρησε να τον «δέσει» και για τα επόμενα χρόνια, κάνοντάς του πρόταση για ανανέωση της συνεργασίας τους, ωστόσο ο ίδιος ο παίκτης είναι αποφασισμένος να αφήσει το Μάντσεστερ και να φορέσει τη φανέλα των Μερένγκες.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ πλέον έχει επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή το συντομότερο δυνατόν, με τον Ρόδρι να αφήνει την Premier League ύστερα από επτά χρόνια.

Ο Ισπανός χαφ πριν λίγα εικοσιτετράωρα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ένα πρόβλημα που είχε στη μέση του προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία της αποθεραπείας του και να επιστρέψει στη δράση.