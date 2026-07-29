Viral ο... νέος Κουκουρέγια: Η αλλαγή που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Μαρκ Κουκουρέγια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του.

Λίγες ημέρες μετά το τατουάζ που έκανε προς τιμήν του Λουίς ντε λα Φουέντε, εκπληρώνοντας την υπόσχεση που είχε δώσει μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία, ο σταρ της Ρεάλ προχώρησε σε ακόμη μία αλλαγή στο προσωπικό του στυλ.

Ο αριστερός μπακ των Μαδριλένων αποχωρίστηκε τις χαρακτηριστικές σγουρές μπούκλες που τον συνόδευαν για χρόνια και εμφανίστηκε με νέο look, επιλέγοντας ράστα, μια αλλαγή που δεν πέρασε απαρατήρητη και προκάλεσε αρκετές συζητήσεις στα social media.

Marc Cucurella really isn’t afraid of making bold decisions after winning the World Cup 🇪🇸 pic.twitter.com/CLIMu0qoa4 July 29, 2026

Πολλοί φίλαθλοι δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν, καθώς τα μακριά, σγουρά μαλλιά του είχαν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας του και αποτελούσαν το προσωπικό του χαρακτηριστικό.

Η προηγούμενη εμφάνισή του, μάλιστα, είχε και ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο. Ο Κουκουρέγια είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ο γιος του βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και πως διατηρούσε τα μαλλιά του μακριά, ώστε το παιδί του να μπορεί να τον ξεχωρίζει πιο εύκολα μέσα στο γήπεδο.

Κουκουρέγια: Έκανε τατουάζ το πρόσωπο του Λουίς Ντε λα Φουέντε (vid)