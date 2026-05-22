Αρμπελόα:«Ελπίζω να είναι εις το επανιδείν και όχι αντίο από τη Ρεάλ»

Ο Αρμπελόα επιβεβαίωσε την αποχώρηση από το τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης... τονίζοντας πως ελπίζει να μην είναι οριστικό το αντίο από το σύλλογο.

Ο Αλβαρο Αρμπελόα όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό δεν θα συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελευταίο αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης στη σεζόν απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο (23/5), επιβεβαίωσε και ο ίδιος με τη σειρά του ότι δεν θα συνεχίσει στη Βασίλισσα.

Όσον αφορά τον μέλλον της Ρεάλ στον πάγκο μόνο η ανακοίνωση μένει για την επιστροφή του Μουρίνιο στους Μερενχες, με τον Ισπανό τεχνικό να... προαναγγέλλει την επιστροφή του Special One.

Ο Αρμπελόα ξεκίνησε μιλώντας για το παιχνίδι που θα είναι και το τελευταίο του στον πάγκο: «Θέλω να δω ένα μεγάλο ματς, να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με νίκη. Το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι είναι πάντα ξεχωριστό. Θέλω το Μπερναμπέου να το χαρεί».

Στην συνέχεια όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για το αντίο του στον πάγκο της Βασίλισσας ο Ισπανός τεχνικός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Ελπίζω να είναι ένα “εις το επανιδείν”. Πάντα θεωρούσα τη Μαδρίτη σπίτι μου. Είμαι 20 χρόνια κομμάτι αυτού του συλλόγου. Αυτό είναι το τελευταίο μου ματς φέτος δεν ξέρω αν είναι και το τελευταίο μου ως προπονητής της Ρεάλ. Θέλω απλώς να το απολαύσω και να κερδίσουμε».

Για τον Λαπόρτα και την υπόθεση Νεγκρέιρα είπε: «Αναφέρεται προφανώς στην υπόθεση Νεγκρέιρα… Περιμένουμε ακόμη μια απάντηση για κάτι τόσο σοβαρό που έχει στιγματίσει το ισπανικό ποδόσφαιρο. Πολλοί διαιτητές εκείνης της εποχής συνεχίζουν να σφυρίζουν. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα».

Φυσικά λόγος έγινε και για τον Special One και γιατί δεν θα μείνει στο επιτελείο του: «Δεν είμαι εδώ για υποθέσεις. Ο Μουρίνιο έχει ένα εξαιρετικό επιτελείο, είναι πλήρως οργανωμένος. Αν έρθει, θα έρθει με τους δικούς του ανθρώπους όπως πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι μέρος του staff του. Έχω περάσει τέσσερις μήνες σκεπτόμενος μόνο τη Ρεάλ. Τώρα ήρθε η ώρα να σκεφτώ εμένα».