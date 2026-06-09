Δημοσίευμα της Sport παρουσιάζει τους ποδοσφαιριστές που φέρεται να έχουν μπει στη «μαύρη» λίστα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως, ωστόσο ο Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται πως ήδη έχει πιάσει δουλειά στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πορτογάλος που σύντομα θα αναλάβει και επίσημα τα ηνία των «Μερένγκχες» για δεύτερη φορά στην καριέρα του (μετά την τριετία 2010-2013) έχει αρχίσει τα αιτήματα, τόσο αναφορικά με τις προσθήκες, όσο και με τις αποχωρήσεις από το ρόστερ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Sport αποκαλύπτει τους ποδοσφαιριστές που φέρεται να βρίσκονται στη «μαύρη» λίστα του Special One και δεν αποκλείεται να αποτελέσουν παρελθόν από τους Λος Μπλάνκος το ερχόμενο διάστημα. Πρόκειται για τους Εντουάρντο Καμαβινγκά, Ροντρίγκο, Ντάνι Θεμπάγιος, Φραν Γκαρσία, Μασταντουόνο και Ραούλ Ασένσιο.

Όσον αφορά τον Γάλλο, η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν κάκιστη, με αποτέλεσμα η αγοραστική του αξία να έχει πέσει στο μισό, από τα 100 στα 50 εκατ. ευρώ. Παρομοίως και με τον Ροντρίγκο, με τον Βραζιλιάνο να είναι νοκ-άουτ έως το τέλος του 2026 και να κοστίζει περί τα 45 εκατ. ευρώ (από 110).

Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει διάθεση παραμονής του Θεμπάγιος, ενώ Ασένσιο, Γκαρσία και Μασταντουόνο μάλλον δεν έχουν πείσει τον Μουρίνιο πως αξίζουν μια θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν.