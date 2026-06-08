Ρεάλ Μαδρίτης: Οι κλεισμένοι του Πέρεθ και η μεταγραφική «βόμβα»
Μια εύκολη νίκη, όπως άλλωστε αναμενόταν πέτυχε στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλορεντίνο Πέρεθ, κερδίζοντας την... παραμονή του στον προεδρικό θώκο έως το 2030.
Ο 79χρονος επιχειρηματίας και επί σειρά ετών πρόεδρος των «Μερένγκχες» κατέλαβε το 65% των ψήφων (έναντι 35% του Ενρίκε Ρικέλμε) και θα συνεχίσει να ηγείται του συλλόγου, έχοντας ήδη ετοιμάσει την επόμενη ημέρα για επιστροφή στην κορυφή.
🚨💣 José Mourinho: “Yes, Florentino Pérez won. Of course”. pic.twitter.com/oWCRPj8iia— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026
Αρχικά, και όσον αφορά το θέμα του προπονητή, ο Πέρεθ στις δηλώσεις μετά την επανεκλογή του, προανήγγειλε τον Ζοσέ Μουρίνιο, αναφέροντας πως είναι πολύ χαρούμενος που ένας από τους κορυφαίους τεχνικούς επιστρέφει στη Μαδρίτη.
Από εκεί και πέρα είναι η μεταγραφική ενίσχυση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που έχουν επιβεβαιωθεί τόσο από τα ισπανικά ΜΜΕ, όσο και από τον έγκριτο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πέρεθ ήδη έχει «κλείσει» τους Ντένζελ Ντάμφρις (20 εκατ. ευρώ από Ίντερ) και Ιμπραϊμα Κονατέ (ελεύθερος) για την άμυνα της «βασίλισσας».
Ωστόσο, όλοι περιμένουν να... ξημερώσει η Τρίτη (9/6), καθώς τότε ο 79χρονος αναμένεται να ανακοινώσει τη μεταγραφή «βόμβα» των 150 εκατ. ευρώ που έχει τάξει εδώ και ημέρες, με τον Μάικλ Ολίσε να είναι κατά τα φαινόμενα ο ποδοσφαιριστής στον οποίο αναφέρεται.
🚨 Florentino Pérez plans to launch €150m official bid on Tuesday for Michael Olise.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026
Despite denying his name live, the main star in president’s mind is Olise — as @JBurtTelegraph @jfelixdiaz report.
Bayern’s Uli Hoeneß said in May “no chance to sell, not even for €200m”. pic.twitter.com/hWnO9xjHGT
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