Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι και πάλι πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και το Gazzetta σας παρουσιάζει τις... υποσχέσεις του.

Μια εύκολη νίκη, όπως άλλωστε αναμενόταν πέτυχε στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλορεντίνο Πέρεθ, κερδίζοντας την... παραμονή του στον προεδρικό θώκο έως το 2030.

Ο 79χρονος επιχειρηματίας και επί σειρά ετών πρόεδρος των «Μερένγκχες» κατέλαβε το 65% των ψήφων (έναντι 35% του Ενρίκε Ρικέλμε) και θα συνεχίσει να ηγείται του συλλόγου, έχοντας ήδη ετοιμάσει την επόμενη ημέρα για επιστροφή στην κορυφή.

🚨💣 José Mourinho: “Yes, Florentino Pérez won. Of course”. pic.twitter.com/oWCRPj8iia — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

Αρχικά, και όσον αφορά το θέμα του προπονητή, ο Πέρεθ στις δηλώσεις μετά την επανεκλογή του, προανήγγειλε τον Ζοσέ Μουρίνιο, αναφέροντας πως είναι πολύ χαρούμενος που ένας από τους κορυφαίους τεχνικούς επιστρέφει στη Μαδρίτη.

Από εκεί και πέρα είναι η μεταγραφική ενίσχυση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που έχουν επιβεβαιωθεί τόσο από τα ισπανικά ΜΜΕ, όσο και από τον έγκριτο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πέρεθ ήδη έχει «κλείσει» τους Ντένζελ Ντάμφρις (20 εκατ. ευρώ από Ίντερ) και Ιμπραϊμα Κονατέ (ελεύθερος) για την άμυνα της «βασίλισσας».

Ωστόσο, όλοι περιμένουν να... ξημερώσει η Τρίτη (9/6), καθώς τότε ο 79χρονος αναμένεται να ανακοινώσει τη μεταγραφή «βόμβα» των 150 εκατ. ευρώ που έχει τάξει εδώ και ημέρες, με τον Μάικλ Ολίσε να είναι κατά τα φαινόμενα ο ποδοσφαιριστής στον οποίο αναφέρεται.