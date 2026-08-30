Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να επιβληθεί με 4-0 επί της Μάλαγα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και να συνεχίσει ατάραχη την πορεία της στη La Liga.

Ξεκούραστο απόγευμα για τη Ρεάλ που συνεχίζει απόλυτη στη La Liga. Με τον Μπέλιγχαμ σε μεγάλα κέφια και τον Μπαπέ να βρίσκει ξανά δίχτυα, οι Μαδριλένοι καθάρισαν τη Μάλαγα από το πρώτο ημίωρο του αγώνα και με το τελικό 4-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» έφτασαν τις τρεις νίκες στη La Liga σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Κυρίαρχη Ρεάλ και 3-0 στο 30΄

Αν και το ματς άργησε κάπως να αποκτήσει ρυθμό, η Ρεάλ ευτύχησε να σκοράρει στην πρώτη της ουσιαστική ευκαιρία. Στο 19΄συγκεκριμένα o Μπέλιγχαμ με ατομική προσπάθεια πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του κι εκτέλεσε κάτω από τα πόδια τον Ερέρο, με τη Μάλαγα να παραπονιέται για επιθετικό φάουλ του Άγγλου στην αρχή της φάσης. Το γκολ του Μπέλιγχαμ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τους Μερένγκες, οι οποίοι βρήκαν ξανά δίχτυα επτά λεπτά αργότερα.

Σε φάση διαρκείας μετά από σπουδαία επέμβαση του Ερέρο στον Μπαπέ, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή και ο Μπέλιγχαμ με κεφαλιά την έστειλε προς τα δίχτυα για το 2-0 που χρεώθηκε τελικά ως αυτογκόλ του Ερέρο. Στο 30΄ολοκληρώθηκε το πάρτι με υπογραφή Μπαπέ, όταν έπειτα από εξαιρετική συνεργασία ο Άρνολντ έκανε την παράλληλη μπαλιά στην περιοχή και ο Γάλλος εκτέλεσε με τη μια για ένα υπέροχο γκολ. Η Μάλαγα προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς πριν το ημίχρονο και είχε δοκάρι στο 43΄, αλλά η προσπάθειά της περιορίστηκε κάπου εκεί...

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι έκαναν διαχείριση του αγώνα, αν και είχαν τις στιγμές τους να μεγαλώσουν το προβάδισμα. Η μεγαλύτερη ήρθε στο 55΄με τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος με δυνατό σουτ από δύσκολη γωνία σημάδεψε το κάθετο δοκάρι του Ερέρο. Στα λεπτά που ακολούθησαν ο Ισπανός αρνήθηκε το γκολ σε προσπάθειες των Άρνολντ και Μπαπέ, με τη Μάλαγα να εμφανίζεται πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος στο 64΄με οβίδα του Κρουζ που πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι του Κουρτουά.

Τεσσάρα με σφραγίδα Γκιουλέρ

Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αν και το ενδιαφέρον επέστρεψε ξανά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο 86΄οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Ντιομαντέ σε εκτέλεση φάουλ, μια απόφαση ωστόσο που ανατράπηκε μετά από παρέμβαση του VAR. Τέταρτο γκολ πάντως υπήρξε μέχρι το τέλος του αγώνα, αλλά στην απέναντι εστία. Στο 90΄+1΄κι έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση, ο Βινίσιους σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Γκιουλέρ που σκόραρε σε κενό τέρμα για το τελικό 4-0.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε (77΄Μπερνάρντο Σίλβα), Βινίσιους, Μπέλιγχαμ (87΄Γκιουλέρ), Μπραΐμ Ντίαθ (65΄Ντιομαντέ), Μπαπέ

Μάλαγα (Χουάν Φουνιές): Ερέρο, Πούγκα (61΄Σαλίνας), Ριέκο, Γκαλιλέα (74΄Αμπάιντα), Ραφίτα, Λαρούμπια, Ροντρίγκες (46΄Μαρτίνεθ), Μερίνο (87΄Ενρίκεζ), Μουνιόθ (61΄Κρουζ), Τσουπέ, Ντοτόρ