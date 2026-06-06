Εβρά: «Στο prime μου θα έτρωγα ζωντανό τον Γιαμάλ!»
«Απασφάλισε» ο Πατρίς Εβρά! Ο πρώην αμυντικός των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως στο prime του «θα έτρωγε ζωντανό τον Λαμίν Γιαμάλ», ενώ συνέχισε λέγοντας πως αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.
Ο πρώην αμυντικός της Εθνικής Γαλλίας είχε μια τεράστια διαδρομή στο παγκόσμιο στερέωμα με καριέρα σε πολλούς κορυφαίους συλλόγους και στα... νιάτα του ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς στον πλανήτη.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, έχοντας μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις ανασταλτικές του ικανότητες κατά το παρελθόν αναφέρθηκε στον 18χρονο αστέρα της Μπάρτσα και της Εθνικής Ισπανίας, Γιαμάλ, που συγκαταλέγεται -ήδη- στους καλύτερους παίκτες του κόσμου και εμφανίστηκε σίγουρος πως θα μπορούσε να τον αναχαιτίσει.
Δείτε το video με τη δήλωσή του:
🚨PATRICE EVRA: “Evra on his prime against Yamal i’ll eat him alive.— Elite Futbol Talk | EFT (@EliteFutbolTalk) June 5, 2026
“Ask Ronaldo, Ask Messi, i am not a good friend” pic.twitter.com/K0DBPMQqbi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.