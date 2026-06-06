Εβρά: «Στο prime μου θα έτρωγα ζωντανό τον Γιαμάλ!»

Σε μια δήλωση που θα συζητηθεί προχώρησε ο πρώην αμυντικός Πατρίς Εβρά. Ο παλαίμαχος Γάλλος παίκτης ισχυρίστηκε γεμάτος αυτοπεποίθηση πως «θα έτρωγε ζωντανό τον Γιαμάλ».

«Απασφάλισε» ο Πατρίς Εβρά! Ο πρώην αμυντικός των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως στο prime του «θα έτρωγε ζωντανό τον Λαμίν Γιαμάλ», ενώ συνέχισε λέγοντας πως αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Ο πρώην αμυντικός της Εθνικής Γαλλίας είχε μια τεράστια διαδρομή στο παγκόσμιο στερέωμα με καριέρα σε πολλούς κορυφαίους συλλόγους και στα... νιάτα του ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς στον πλανήτη.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, έχοντας μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις ανασταλτικές του ικανότητες κατά το παρελθόν αναφέρθηκε στον 18χρονο αστέρα της Μπάρτσα και της Εθνικής Ισπανίας, Γιαμάλ, που συγκαταλέγεται -ήδη- στους καλύτερους παίκτες του κόσμου και εμφανίστηκε σίγουρος πως θα μπορούσε να τον αναχαιτίσει.

Δείτε το video με τη δήλωσή του: