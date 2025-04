Ο Πατρίς Εβρά στρέφεται στον χώρο της πάλης κι ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στο MMA, ζητώντας ως πρώτο του αντίπαλο τον πάλαι ποτέ αντίπαλό του, Λουίς Σουάρες!

Μετά από μια γεμάτη καριέρα στα γήπεδα που έφτασε στο τέλος της το 2018, ο Πατρίς Εβρά γυρίζει σελίδα και μπαίνει στο ρινγκ του MMA!

Ο παλαίμαχος μπακ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στην PFL, 2η τη τάξει διοργάνωση του εν λόγω μαχητικού σπορ (πίσω από το UFC), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαίου στο Παρίσι και την «Accor Arena».

Ο αντίπαλος στον πρώτο του αγώνα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ωστόσο, ο ίδιος ο Εβρά έχει ήδη κάποιον στο μυαλό του και προέρχεται από τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Και είναι ο Λουίς Σουάρες!

Σε δηλώσεις του ενόψει της παρθενικής του αναμέτρησης MMA, ο Εβρά δήλωσε πως θέλει να δει τον Ουρουγουανό στο ρινγκ απέναντί του και μάλιστα τόνισε πως θα... τον άφηνε να τον δαγκώσει αν χρειαζόταν για να δεχτεί να παλέψει μαζί του!

«Θα επιλέξουν τον αντίπαλό μου. Με ρώτησαν ποιον θέλω εγώ. Τους είπα τον Λουίς Σουάρες. Θα πλήρωνα κι από την τσέπη μου για να συμβεί, θα τον άφηνα και να με δαγκώσει».

Η αναφορά του Εβρά στον Ουρουγουανό δεν ήταν τυχαία. Οι δύο παίκτες έχουν το δικό τους... παρελθόν από τα ντέρμπι με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ στην Premier League, ειδικά από εκείνο της σεζόν 2011-12.

Ο Σουάρες είχε κατηγορηθεί για ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Εβρά και για τον λόγο αυτό τιμωρήθηκε από την FA με ποινή οκτώ αγωνιστικών και πρόστιμο 40.000 λιρών.

Μάλιστα, ο Γάλλος μπακ αποκάλυψε το 2020 πως έλαβε γραπτή απολογία από τη Λίβερπουλ για το εν λόγω περιστατικό.

