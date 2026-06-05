Βαλβέρδε: Το σημάδι που το άφησε στο κεφάλι η... συμπλοκή με τον Τσουαμενί (vid)
Την ουλή του... πολέμου αποκάλυψε ο Φεντερίκο Βαλβέρδε! Ο Ουρουγουανός δημοσίευσε το σημάδι στο κεφάλι του από τον καυγά που είχε στην προπόνηση της Ρεάλ με τον Τσουαμενί.
Ακριβώς έναν μήνα μετά το... μακελειό που έλαβε χώρα στα ενδότερα των Λος Μπλάνκος, ο μέσος της Σελέστε αποκάλυψε την ουλή που του άφησε στο κεφάλι το επεισόδιο με τον Γάλλο συμπαίκτη του, Ορελιέν Τσουαμενί.
Υπενθυμίζουμε ότι αμφότεροι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο-μαμούθ 500.000 ευρώ για τον... χαμό που προκλήθηκε στο προπονητικό κέντρο των Μαδριλένων, με τον Τσουαμενί να απολογείται λίγες μέρες μετά το περιστατικό. Ο Βαλβέρδε δεν είχε δώσει έκταση στο ζήτημα, όμως μια ανάρτησή του έφερε στο «φως» το σημάδι που του άφησε η αντιπαράθεση με τον συμπαίκτη του.
Όλα αυτά λίγες μέρες πριν την πρώτη... σέντρα στο Μουντιάλ 2026, όπου ο «Φέντε» είναι μέλος του συνόλου του Μαρσέλο Μπιέλσα.
Δείτε το video:
La cicatrice de Fede Valverde 🇺🇾, certainement suite à son altercation avec Tchouameni. 🤯— Actu Foot (@ActuFoot_) June 4, 2026
🎥 barber.beer1 (TikTok) pic.twitter.com/LIYItQgp4i
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