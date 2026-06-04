Ο Ενρίκε Ρικέλμε θέλει να φέρει τον Έρλινγκ Χάαλαντ στη Ρεάλ Μαδρίτης σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος, εντούτοις θα χρειαστεί να... θυσιάσει κάποιον από τους νυν σταρ.

Όσο πλησιάζουν οι εκλογές για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, φουντώνουν τα σενάρια για τους ποδοσφαιριστές που έχει... τάξει ο Ενρίκε Ρικέλμε σε περίπτωση που νικήσει τον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Πέραν του Ρόδρι, ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί διακαή πόθο του Ισπανού μεγιστάνα, με τον Νορβηγό να έχει πράγματι όνειρο να αγωνιστεί στη Βασίλισσα, αν και τη δεδομένη χρονική στιγμή φέρεται να μην ενδίδει στο φλερτ.

Από πλευράς Ρικέλμε ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει και πλάνο για το πώς θα γίνει εφικτή η απόκτηση του γκολτζή της Μάντσεστερ Σίτι. Παρότι ο ίδιος δεν επιβεβαιώνει κάτι σχετικά, διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Βινίσιους είναι ο σταρ που προτίθεται να... θυσιάσει ο υποψήφιος πρόεδρος των Μερένγκες προκειμένου να υπάρξει το απαραίτητο κενό στην επίθεση αλλά και οι πόροι που χρειάζονται για να γίνει η αγορά του Χάαλαντ.