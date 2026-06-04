Ο Ενρίκε Ρικέλμε έριξε τη... βόμβα τονίζοντας πως αν εκλεγεί θα φέρει στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ερλινγκ Χάαλαντ!

Λίγο πριν από τις εκλογές (7/6), το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης γίνεται ολοένα και πιο θερμό, καθώς οι υποψήφιοι πρόεδροι ανεβάζουν τον πήχη των εξαγγελιών τους.

Από τη μία πλευρά, ο Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται αποφασισμένος, σε περίπτωση επανεκλογής του, να εμπιστευθεί την τεχνική ηγεσία στον Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την ενίσχυση του ρόστερ με τους Κονατέ και Ντάμφρις.

Απέναντί του βρίσκεται ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος έχει προκαλέσει αίσθηση με τις φιλόδοξες υποσχέσεις του, ταράζοντας τα νερά της LaLiga. Μετά τη δέσμευσή του ότι θα φέρει τον Ρόδρι στη Μαδρίτη, ο υποψήφιος πρόεδρος της «Βασίλισσας» αποκάλυψε πως έχει ήδη συμφωνήσει και με τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

«Αν ο Χάαλαντ και ο Ρόδρι δεν έρθουν στη Ρεάλ με εμένα πρόεδρο, θα πληρώσω προσωπικά τις συνδρομές και των 100.000 μελών του συλλόγου», δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την απόλυτη βεβαιότητά του για την υλοποίηση των σχεδίων του.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Νορβηγός σούπερ σταρ διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης από τη Μάντσεστερ Σίτι, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, διευκολύνει σημαντικά μια πιθανή μεταγραφή του στη Ρεάλ.

Ο Ρικέλμε δεν σταμάτησε εκεί, καθώς προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποκαλύψει και το όνομα του προπονητή με τον οποίο έχει ήδη έρθει σε συμφωνία. Τα ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν έντονα τη θέση αυτή με τον Γιούργκεν Κλοπ, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην προεκλογική μάχη.