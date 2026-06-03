Μουρίνιο: Ο Πέρεθ κερδίζει τις εκλογές και του δίνει τα ηνία της Ρεάλ
Ήταν κοινό μυστικό, αλλά πλέον υπάρχει κι επιβεβαίωση από επίσημα χείλη. Σε περίπτωση που ο Φλορεντίνο Πέρεθ κερδίσει τις εκλογές για την προεδρεία της Ρεάλ, ο Ζοσέ Μουρίνιο θα καθίσει ξανά στον μαδριλένικο πάγκο για δεύτερη φορά μετά από 13 χρόνια.
Ο θρυλικός πρόεδρος και παράγοντας των Μαδριλένων αποκάλυψε πως ο Πορτογάλος είναι η δική του επιλογή για την τεχνική ηγεσία των Μερένγκες και απομένει η επανεκλογή του, ώστε το deal να σφραγιστεί.
Σε παρόμοιο πλαίσιο κινούνται και οι πρώτες μεταγραφικές προσθήκες της Ρεάλ, η οποία φέρεται να έχει κλείσει τους Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραχίμα Κονατέ για ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.
Παράλληλα ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να έχει εισηγηθεί και την απόκτηση του Ρικάρντο Καλαφιόρι από την Άρσεναλ, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Gunners έως το καλοκαίρι του 2029.
MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M— Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026
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