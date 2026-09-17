Μπαρτσελόνα: Η φοβερή «μπηχτή» του Μαρσέλο για τα Champions League (vid)
Το... πικάρισμα ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει -ποτέ- τελειωμό, είτε μιλάμε για ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, φιλάθλους αλλά και... πρώην αθλητές των δυο ομάδων (και όχι μόνο). Άλλωστε, πρόκειται για δυο εκ των κορυφαίων κλαμπ του πλανήτη.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ένας παλιός μας γνώριμος, ο σπουδαίος Μαρσέλο που πέρασε -και- από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αν και αυθόρμητα, έδωσε μια φοβερή ατάκα εις βάρος των Καταλανών.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το γνωστό βιντεοπαιχνίδι FC 2027, ο άλλοτε σπουδαίος Βραζιλιάνος αριστερός μπακ ρωτήθηκε για το αν θυμάται πόσα Champions League έχει κατακτήσει. Η απάντησή του ήταν αποστομωτική, αφού είπε γελώντας «Όσα έχει και η Μπάρτσα», δηλαδή 5.
🎙️ Combien de Ligue des champions tu as ?— Actu Foot (@ActuFoot_) September 17, 2026
🗣️ MARCELO 🇧🇷 : « AUTANT QUE LE BARÇA. » 😁⭐️ pic.twitter.com/h9EZp5dGjL
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