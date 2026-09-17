Μια φοβερή ατάκα για τα κερδισμένα Champions League του ίδιου αλλά και της Μπαρτσελόνα, έδωσε ο Μαρσέλο.

Το... πικάρισμα ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει -ποτέ- τελειωμό, είτε μιλάμε για ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, φιλάθλους αλλά και... πρώην αθλητές των δυο ομάδων (και όχι μόνο). Άλλωστε, πρόκειται για δυο εκ των κορυφαίων κλαμπ του πλανήτη.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ένας παλιός μας γνώριμος, ο σπουδαίος Μαρσέλο που πέρασε -και- από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αν και αυθόρμητα, έδωσε μια φοβερή ατάκα εις βάρος των Καταλανών.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το γνωστό βιντεοπαιχνίδι FC 2027, ο άλλοτε σπουδαίος Βραζιλιάνος αριστερός μπακ ρωτήθηκε για το αν θυμάται πόσα Champions League έχει κατακτήσει. Η απάντησή του ήταν αποστομωτική, αφού είπε γελώντας «Όσα έχει και η Μπάρτσα», δηλαδή 5.