Ποιοι είναι οι διαβόητοι Ultras Sur της Ρεάλ που τα έβαλαν με τον Μπαπέ

Ζητούν δημόσια συγγνώμη από τον Μπαπέ και παραίτηση του Φλορεντίνο Πέρεθ, ποιοι είναι οι Ultras Sur της Ρεάλ Μαδρίτης;

Οι «Ultras Sur», η διαβόητη ομάδα οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης με νεοναζιστική ιδεολογία, επανήλθαν στο προσκήνιο με μια σκληρή ανακοίνωση εναντίον των Κιλιάν Μπαπέ, Βινίσιους Ζούνιορ και Ιμπραΐμα Κονατέ, καταγγέλλοντας ως «απαράδεκτη» τη στάση τους και την έλλειψη στήριξης προς τους κατοίκους της Θέουτα.

Σε ανοιχτή σύγκρουση εδώ και χρόνια με τον Φλορεντίνο Πέρεθ, οι «Ultras Sur» μπορεί να έχουν εκδιωχθεί από το «Μπερναμπέου» από το 2013, όμως εξακολουθούν να διατηρούν έντονη παρουσία και επιρροή στο οπαδικό περιβάλλον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Μπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ έχουν βρεθεί από το βράδυ της Τρίτης στο στόχαστρο σφοδρών επιθέσεων, κυρίως από την άκρα δεξιά, εξαιτίας της απροθυμίας τους να φορέσουν κανονικά τη φανέλα υποστήριξης προς τους κατοίκους της Θέουτα, την οποία δίπλωσαν στη μέση, λίγο πριν από την αναμέτρηση της Ρεάλ με την Έλτσε, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη των Μαδριλένων με 3-2.

Η στάση τους προκάλεσε πλέον και την αντίδραση της πιο ακραίας μερίδας των οπαδών της Ρεάλ. Το βράδυ της Τετάρτης, οι «Ultras Sur» εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση εναντίον των τριών ποδοσφαιριστών.

«Είναι απαράδεκτο παίκτες που φορούν το έμβλημά μας και πληρώνονται με τα χρήματα των μελών να επιτρέπουν στον εαυτό τους να δείχνει ασέβεια απέναντι σε Ισπανούς πολίτες που υποφέρουν από τις συνέπειες μιας εισβολής», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Στην ίδια ανακοίνωση υποστήριξαν ότι κάθε φίλαθλος της Ρεάλ και κάθε Ισπανός θα πρέπει να αισθάνεται ντροπή για την εικόνα των τριών ποδοσφαιριστών, απαιτώντας από εκείνους δημόσια συγγνώμη. Σε διαφορετική περίπτωση, έστρεψαν τα πυρά τους στον ίδιο τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ζήτησαν την παραίτηση του Φλορεντίνο Πέρεθ, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για αυτό που περιγράφουν ως απώλεια των αξιών και της αξιοπρέπειας του συλλόγου.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αποτελεί έκπληξη για όσους γνωρίζουν την ιστορία των «Ultras Sur» και τη θέση που κατείχαν για δεκαετίες στο οπαδικό τοπίο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα δημιουργήθηκε το 1980 και για πολλά χρόνια αποτελούσε τον βασικό πυρήνα της κερκίδας και έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ατμόσφαιρας στο «Μπερναμπέου», έχοντας ως έδρα της το Fondo Sur.

Η σχέση της με τον σύλλογο υπήρξε κάποτε ιδιαίτερα στενή. Για δύο δεκαετίες, η Ρεάλ παραχωρούσε στους «Ultras Sur» ακόμη και 250 εισιτήρια διαρκείας κάθε χρόνο, ώστε η ομάδα να μπορεί να αυτοχρηματοδοτείται.

Η παρουσία τους, ωστόσο, συνδέθηκε παράλληλα με βίαια επεισόδια και με τη νεοναζιστική ιδεολογία που εξέφραζαν ανοιχτά.

Στη διάρκεια της ιστορίας τους, μέλη των «Ultras Sur» ενεπλάκησαν επανειλημμένα σε βίαιες συγκρούσεις με οργανωμένους οπαδούς αντίπαλων συλλόγων αλλά και με τις δυνάμεις ασφαλείας, στο περιθώριο αγώνων της Ρεάλ.

Φασιστικά πανό, συνθήματα και χειρονομίες αποτέλεσαν επίσης επαναλαμβανόμενο κομμάτι της παρουσίας τους. Παράλληλα, διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τους «Irriducibili» της Λάτσιο και τους «Bad Gones» της Λιόν.

Για χρόνια οι «Ultras Sur» λειτουργούσαν ως μια ισχυρή εσωτερική δύναμη απέναντι στις εκάστοτε διοικήσεις της Ρεάλ, ενώ έχουν επίσης συνδεθεί με το οργανωμένο έγκλημα.

Η εκδίωξη από το «Μπερναμπέου» και ο πόλεμος με τον Πέρεθ

Η καθοριστική ρήξη ήρθε το 2013. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εξαλείψει τη βία από το γήπεδο, προχώρησε στην αφαίρεση των εισιτηρίων διαρκείας των «Ultras Sur» και στην απομάκρυνσή τους από το «Μπερναμπέου». Από εκείνη τη στιγμή άρχισε ένας ανοιχτός πόλεμος ανάμεσα στην ομάδα των ultras και τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το πόσο βαθιά είχε φτάσει αυτή η σύγκρουση φάνηκε και από όσα αποκάλυψε ο ίδιος ο Πέρεθ τον Σεπτέμβριο του 2018. «Δεν ξέρω πόσες φορές έχουν γράψει συνθήματα στο σπίτι μου, ακόμη και στον τάφο της γυναίκας μου», είχε δηλώσει. Η απομάκρυνση από το «Μπερναμπέου», πάντως, δεν σήμανε και την εξαφάνιση των «Ultras Sur».

Εκτός «Μπερναμπέου», αλλά ακόμη παρόντες

Παρά τον αποκλεισμό τους από το γήπεδο, οι «Ultras Sur» εξακολουθούν να έχουν έντονη παρουσία στο οπαδικό περιβάλλον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πριν από τους εντός έδρας αγώνες συγκεντρώνονται στα μπαρ του πολυσύχναστου δρόμου δίπλα στο γήπεδο και στο Fondo Sur.

Και παρότι δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στο «Μπερναμπέου», η παρουσία τους καταγράφεται τακτικά στις κερκίδες των φίλων της Ρεάλ στα εκτός έδρας παιχνίδια, είτε πρόκειται για το Champions League και το Copa del Rey είτε για αναμετρήσεις της Καστίγια, της δεύτερης ομάδας του συλλόγου. Το γεγονός ότι παραμένουν ενεργοί φάνηκε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο και τον Μάρτιο του 2025.

Περίπου 500 μέλη των «Ultras Sur», με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μετέβησαν στο «Metropolitano», την έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν είχαν εισιτήρια και επιχείρησαν να μπουν με τη βία στο γήπεδο. Οι δυνάμεις ασφαλείας τούς απομάκρυναν, μέσα σε ένα σκηνικό που συνοδεύτηκε από συγκρούσεις, ύβρεις και ναζιστικούς χαιρετισμούς.