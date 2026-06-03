Ρεάλ Μαδρίτης: Με διαφορές και στυλ η νέα λευκή εμφάνιση
Την εμφάνιση με την οποία θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην κορυφή της Ισπανίας αλλά και της Ευρώπης αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης (3/6) η Ρεάλ Μαδρίτης.
Η «βασίλισσα» με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε στο φως της δημοσιότητας τη νέα, λευκή φανέλα που θα κοσμεί τους αστέρες της για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Φυσικά, το άσπρο είναι το χρώμα που κυριαρχεί στην καινούργια φανέλα, ωστόσο η Adidas προχώρησε σε μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές στις λεπτομέρειες. Βλέπουμε πως οι χαρακτηριστικές ρίγες της αθλητικής εταιρίας ένδυσης είναι σε ροζ χρώμα, ενώ υπάρχει και το πράσινο στον γιακά και το μανίκι, που δίνει στυλ στις νέες εμφανίσεις.
😮💨 AURA.@adidasfootball | @TrentAA pic.twitter.com/YKWpV4exXZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026
🔎🔥⚪👕@adidasfootball pic.twitter.com/zk1JXv8IV4— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026
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