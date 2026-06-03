Ο Φλορεντίνο Πέρεθ, εν αναμονή των προεδρικών εκλογών της Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέρθηκε στον αντίπαλο του, Ενρίκε Ρικέλμε, τονίζοντας πως αποτελεί «απειλή» για τον σύλλογο.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, παραχώρησε μία μακροσκελής συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «EL ESPANOL», όπου μίλησε για όλα τα θέματα που αφορούν τους «μπλάνκος».

Ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων, όπως ήταν λογικό, αναφέρθηκε και στα αγωνιστικά του συλλόγου, όπου και προανήγγειλε την άφιξη του νέου προπονητή που θα κάτσει στον πάγκο των «μερένχες», λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επίσημη αποχώρηση του Άλβαρο Αρμπελόα.

«Θα ανακοινώσω σύντομα ποιος θα είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης», σημείωσε ο 79χρόνος επιχειρηματίας.

Ακόμη, σχετικά με το αν πρόκειται να κάνει κάποια μεγάλη μεταγραφή, ο Πέρεθ αποκάλυψε πως την ερχόμενη Πέμπτη (04/06) σκοπεύει να ανακοινώσει το πρώτο μεταγραφικό «μπαμ» της «βασίλισσας».

«Φυσικά (και θα υπάρξουν μεγάλες μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι). Αυτή την Πέμπτη (04/06) θα ανακοινώσω την πρώτη μεγάλη μεταγραφή της Ρεάλ Μαδρίτης για την επόμενη σεζόν. Όλοι γνωρίζουν ποιο είναι το αθλητικό μου σχέδιο: να έχω τους καλύτερους παίκτες και να συνεχίζω να κερδίζω».

🔴🗣️ #ENTREVISTA | Florentino Pérez: "Este jueves anunciaré el primer gran fichaje del Real Madrid. Mi proyecto deportivo es tener a los mejores jugadores y seguir ganando"



✍️ Por @JorgeCalabres y @arturocriado

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Τέλος αναφέρθηκε και στον αντίπαλο του στις εκλογές της 7ης Ιουνίου, Ενρικέ Ρικέλμε, σημειώνοντας πως ο στόχος του νεαρού επιχειρηματία είναι να «φτωχοποιήσει» τον σύλλογο για να τον πουλήσει, ενώ παράλληλα τόνισε πως η υποψηφιότητα του αντιπροσωπεύει «την πιο σκοτεινή εποχή» της Ρέαλ Μαδρίτης.

«Προκήρυξα εκλογές γιατί εντόπισα ένα κίνημα που προερχόταν από εκείνους που συμμετείχαν στην πιο σκοτεινή περίοδο της Ρεάλ Μαδρίτης, τα σκοτεινά χρόνια 2006 έως 2009. Ο πατέρας του Ρικέλμε ήταν επίσης με τον Καλντερόν. Είκοσι χρόνια αργότερα, τα παιδιά ή οι συγγενείς εκείνων από εκείνη την εποχή εμφανίζονται».

«Όλοι οι κακοί έχουν συγκεντρωθεί εδώ: Οι άνθρωποι του Καλντερόν, οι άνθρωποι του Τέμπας, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας... Αυτοί από εκείνη την σκοτεινή εποχή θέλουν να ανακτήσουν την Ρεάλ Μαδρίτης πάση θυσία. Θέλουν να κρατήσουν τον σύλλογο για προσωπικό τους όφελος, κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ σε αυτά τα 26 χρόνια από τότε που κέρδισα».

«Αυτό που θέλουν είναι να καταλάβουν τον σύλλογο. Είναι μια επίθεση στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα τον φτωχοποιήσουν αμέσως και μετά κάποιος άλλος θα έρθει και θα τον αγοράσει, όπως έχει συμβεί με κάθε σύλλογο στην Ισπανία. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ανήκει πάντα στα μέλη της με εμένα ως πρόεδρο και τώρα, με τις προτάσεις μου, θα παραμείνει έτσι για πάντα».