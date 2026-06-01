Η αποκάλυψη του Χάμες για τον Κορμπεράν: «Αυτή η ατάκα που μου είπε στον Ολυμπιακό, μού άλλαξε τη ζωή»

Ο Χάμες Ροντρίγκες αποκάλυψε τη συζήτηση που είχε με τον Κορμπεράν στον Ολυμπιακό, η οποία τον σημάδεψε.

Στο νέο ντοκιμαντέρ του στο Netflix, ο Χάμες Ροντρίγκεζ προχώρησε σε μια αποκάλυψη για τη σύντομη συνύπαρξή του με τον Κάρλος Κορμπεράν στον Ολυμπιακό το 2022.

Παρόλο που οι δυο τους δεν πρόλαβαν να συνεργαστούν σχεδόν καθόλου και συνυπήρξαν σε μία μόλις προπόνηση κι ένα ματς, μια συγκεκριμένη συζήτηση που είχαν έμεινε ανεξίτηλη στο μυαλό του Κολομβιανού σούπερ σταρ.

Όπως εξομολογείται ο ίδιος, ο Ισπανός τεχνικός τού κάποια λόγια τα οποία τον σημάδεψαν και θα τον ακολουθούν για πάντα. Χαρακτηριστικά είπε:

«Όταν έφτασα στην Ελλάδα, προπονητής εκείνη την περίοδο ήταν ο Κορμπεράν και σε μια κουβέντα που πραγματικά μου αποτυπώθηκε και μου άλλαξε τη ζωή, μου είπε: "Πρέπει να βγαίνεις στο γήπεδο και να σκέφτεσαι τα παιδιά σου. Ποιο μεγαλύτερο κίνητρο υπάρχει από αυτό; Πρέπει να παίζεις για αυτά, γιατί εκείνα υποφέρουν περισσότερο και θέλουν πραγματικά να τα πηγαίνεις καλά". Δεν με γνώριζε, ήταν η πρώτη μου προπόνηση, αλλά ήρθε στην κατάλληλη στιγμή και μου είπε αυτό που έπρεπε να ακούσω».