Ρεάλ Μαδρίτης: Οι τέσσερις μεταγραφές που εισηγήθηκε ο Μουρίνιο

Ο Ζοζέ Μουρίνιο εισηγήθηκε νέες μεταγραφές σε τέσσερις καίριες θέσεις, προτού έρθει στη Μαδρίτη, για να αναλάβει τον πάγκο των «μερένχες».

Η νέα θητεία του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν σχεδόν σίγουρη, μέχρι που όλα τέθηκαν σε αναμονή, λόγω των προεδρικών εκλογών του συλλόγου. Η συμφωνία μεταξύ του Φλορεντίνο Πέρεθ και του προπονητή έχει ολοκληρωθεί. Θα υπογράψει για δύο σεζόν, με οψιόν για μια τρίτη αν κατακτήσει τη La Liga, αλλά προς το παρόν οι εξελίξεις βρίσκονται στον «πάγο», εν αναμονή μιας υπογραφής που, κατ' αρχήν, δεν θα οριστικοποιηθεί μέχρι να επανεκλεγεί ο Φλορεντίνο πρόεδρος.

Εάν αυτό δεν συμβεί, ο Μουρίνιο, ο οποίος δεν επιθυμεί να συνεχίσει στη Μπενφίκα, θα επιλέξει μία από τις άλλες προσφορές που έχει λάβει. Παρ' όλα αυτά, ο «Special One» έχει ήδη μεταφέρει τα αιτήματά του στη «βασίλισσα» για την ενίσχυση της ομάδας.

Αναλυτικότερα, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ήδη ετοιμάσει μια έκθεση για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ανέλυσε τους πρόσφατους αγώνες πρωταθλήματος της ομάδας και αξιολόγησε τους υπάρχοντες παίκτες. Ο πυρήνας του έργου του περιλαμβάνει την απόκτηση ενός ή δύο κεντρικών αμυντικών, ενός αξιόπιστου δεξιού αμυντικού (και ενός αριστερού αμυντικού αργότερα) και δύο παικτών που θεωρεί ζωτικής σημασίας: έναν αμυντικό μέσο για να ανταγωνιστεί τον Τσουαμενί και να τον καλύψει, και έναν δημιουργικό μέσο, ​​παρόμοιο με τον Νορβηγό Άουρσνες που είχε στους «αετούς». Αυτή η τελευταία θέση θεωρείται κλειδί, καθώς λείπει αυτή τη στιγμή από τους «μερένχες».

 

Ο βετεράνος προπονητής έχει διευκρινίσει μόνο τις θέσεις που χρειάζονται ενίσχυση, χωρίς να αναφέρει ονόματα. Στη Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζουν ότι χρειάζονται αλλαγές στην ομάδα, αλλά έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι για να υπάρξουν νέες μεταγραφές, λογικά πρέπει να υπάρξουν και αποχωρήσεις. Προς το παρόν, οι αποχωρήσεις των Αλάμπα και Καρβαχάλ είναι βέβαιες επειδή τα συμβόλαιά τους λήγουν, αλλά το μέλλον αρκετών παικτών είναι αβέβαιο, κυρίως των Θεμπάγιος και Καμαβίνγκα, ενώ και η ανανέωση του Ρούντιγκερ δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

