Η εκλογική διαδικασία στη Ρεάλ βάζει εμπόδια στην πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο, του οποίο η ρήτρα στη Μπενφίκα εκτινάσσεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Όταν ο Φλορεντίνο Πέρεθ ανακοίνωνε πρόωρες εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω της έντονης κριτικής που δέχθηκε, μάλλον δεν υπολόγιζε πως αυτή τη φορά θα υπάρξει όντως αντίπαλος... Σ

Σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες άλλωστε από το 2009 και ύστερα, ο ισχυρός άνδρας της Βασίλισσας έπαιζε μόνος του για την προεδρία, όμως η υποψηφιότητα του 37χρονου επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε, αλλάζει τα δεδομένα.

Σε πρώτη φάση τουλάχιστον επηρεάζει την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Ισπανοί, ο Πορτογάλος θα μπορούσε να είχε ανακοινωθεί τη Δευτέρα (25/5) ως νέος προπονητής της Βασίλισσας, όμως οι εκλογές περιπλέκουν τα γεγονότα.

Από την Τρίτη (26/5) άλλωστε, η ρήτρα που δεσμεύει τον Μουρίνιο στη Μπενφίκα διπλασιάζεται και εκτοξεύεται στα 15 εκατομμύρια, ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα επτά που θα μπορούσε να καταβάλει η Ρεάλ για να τον αποκτήσει μέσα στη διορία.

Παρόλα αυτά, οι Μερένγκες δεν μπορούν να προβούν σε καμία κίνηση μέχρι το τέλος των εκλογών που υπολογίζονται για τις αρχές Ιουνίου. Όπερ σημαίνει πως εφόσον ο Φλορεντίνο Πέρεθ επικρατήσει και προχωρήσει την υπόθεση του Μουρίνιο, τότε αυτή τη φορά θα πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.