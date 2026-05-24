Ο Ντάνι Καρβαχάλ συγκίνησε με τα λόγια του, στο τελευταίο ματς που έπαιξε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Γεμάτο συγκίνηση παρά την... πίκρα της δεύτερης σερί σεζόν δίχως τίτλο ήταν το βράδυ του Σαββάτου (23/5) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», με τον Ντάνι Καρβαχάλ αλλά και τον Νταβίντ Αλάμπα να αποχαιρετούν το κοινό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «βασίλισσα» επικράτησε με 4-2 της Αθλέτικ Μπιλμπάο για την τελευταία αγωνιστική της La Liga και ο εν δυνάμει αρχηγός της, έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ. Στο 83', ο Άλβαρο Αρμπελόα απέσυρε τον Καρβαχάλ, προκειμένου να αποθεωθεί από όλο το γήπεδο, με τους παίκτες και των δυο ομάδων να του κάνουν... pasillo.

Ύστερα και μετά το τέλος του αγώνα, ο σπουδαίος Ισπανός δεξιός μπακ πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στους φίλους των «Μερένγκχες». Μεταξύ των όσων είπε και όσων ευχαρίστησε, ξεχώρισε το... φινάλε του λόγου του, όπου με δάκρυα στα μάτια τόνισε πως θέλει απλώς να τον θυμούνται ως έναν ποδοσφαιριστή που τα έδωσε όλα.

«Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα και κύρια τον κ. Φλορεντίνο Πέρεθ. Ήταν αυτός που με έφερε πίσω από τη Γερμανία και που, μόλις 24 ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό μου, δεν δίστασε ούτε λεπτό να ανανεώσει το συμβόλαιό μου.

Ένα χειροκρότημα για τον Κριστιάνο, τον Ράμος, τον Κασίγιας, τον Ζιντάν, τον Αντσελότι... Ας τους δώσουμε ένα χειροκρότημα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους γονείς μου και την αδερφή μου για την προσπάθεια που κατέβαλαν όταν ήμουν παιδί. Και επίσης τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου.

Έχω ζήσει δύο πολύ δύσκολα χρόνια. Έχω βιώσει την πιο πικρή πλευρά αυτού του αθλήματος και η οικογένειά μου έχει γεμίσει τις πιο σκοτεινές μου μέρες με φως.

Είστε υπέροχοι (σσ για τους φιλάθλους). Αυτό που βιώνετε σε αυτό το στάδιο είναι απερίγραπτο και βλέποντας αυτόν τον αποχαιρετισμό με κάνει απίστευτα περήφανο που είμαι Μαδριλένος. Θέλω απλώς να με θυμάστε αύριο με υπερηφάνεια, γνωρίζοντας ότι έδωσα τα πάντα για αυτή τη φανέλα».