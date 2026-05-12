Μπαρτσελόνα: Τα «μωρά» του Φλικ λάμπουν και ψάχνουν τη γη της επαγγελίας

Αρχιτέκτονας και πολεμιστής

Τα εύσημα φυσικά πρέπει να δοθούν στον Χάνσι Φλικ, τον αρχιτέκτονα αυτής της ομάδας, που ανέλαβε πριν δυο χρόνια και της έδωσε ξεκάθαρη ταυτότητα, αγωνιστικό πλάνο και πειθαρχία εντός και εκτός γηπέδου.

Ο Γερμανός τεχνικός ήθελε σαν τρελός την δουλειά στην πρωτεύουσα της Καταλονίας και το απέδειξε στην πράξη, έχοντας κατακτήσει μέσα σε δυο σεζόν 5 τίτλους, από τους 8 που διεκδίκησε.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο παράσημο της έως τώρα πορείας του πρέπει να είναι η περασμένη Κυριακή. Το πρωί, ενημερώθηκε πως έχασε τον πατέρα του. Κι όμως, έδωσε κανονικά το «παρών» στον πάγκο, καθοδήγησε την ομάδα του και στο τέλος της βραδιάς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των πανηγυρισμών.