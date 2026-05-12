Μπαρτσελόνα: Τα «μωρά» του Φλικ λάμπουν και ψάχνουν τη γη της επαγγελίας
Ένα ακόμη τίτλο La Liga, τον 29ο συνολικά στην ιστορία των σχεδόν 130 χρόνων της, 5ο την τελευταία 10ετία και 3ο στη μετά Μέσι εποχή πανηγυρίζει από το βράδυ της Κυριακής (10/5) η Μπαρτσελόνα.
Οι «μπλαουγκράνα» επιβλήθηκαν άνετα με 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Clasico και εκτόξευσαν τη μεταξύ τους διαφορά στο +14, 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε της λίγκας, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία να σηκώσουν κούπα αμέσως μετά το αιώνιο ντέρμπι της Ισπανίας.
Una manera de ser,— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 10, 2026
⁰una manera de guanyar. pic.twitter.com/ijZXwX8Aax
Αρχιτέκτονας και πολεμιστής
Τα εύσημα φυσικά πρέπει να δοθούν στον Χάνσι Φλικ, τον αρχιτέκτονα αυτής της ομάδας, που ανέλαβε πριν δυο χρόνια και της έδωσε ξεκάθαρη ταυτότητα, αγωνιστικό πλάνο και πειθαρχία εντός και εκτός γηπέδου.
Ο Γερμανός τεχνικός ήθελε σαν τρελός την δουλειά στην πρωτεύουσα της Καταλονίας και το απέδειξε στην πράξη, έχοντας κατακτήσει μέσα σε δυο σεζόν 5 τίτλους, από τους 8 που διεκδίκησε.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο παράσημο της έως τώρα πορείας του πρέπει να είναι η περασμένη Κυριακή. Το πρωί, ενημερώθηκε πως έχασε τον πατέρα του. Κι όμως, έδωσε κανονικά το «παρών» στον πάγκο, καθοδήγησε την ομάδα του και στο τέλος της βραδιάς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των πανηγυρισμών.
Τα παιδάκια γίνονται...άντρες
Ένα ακόμη achievement για τον 61χρονο κόουτς είναι και το ότι έχει καταφέρει να κάνει (όχι ολοκληρωτικά) τα... παιδάκια, άντρες! Εξηγούμαστε. Λαμίν Γιαμάλ, ετών 18, κατά πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου αυτή τη στιγμή. Πάου Κουμπαρσί, ετών 19, ένα από τα πιο υποσχόμενα στόπερ στο άθλημα.
Μαρκ Μπερνάλ (18), Γκάβι (21), Αλεχάντρο Μπάλντε (22), Πέδρι (23), Φερμίν Λόπεθ (23), όλοι τους κάτω των 25 ετών, είναι παίκτες -με εξαίρεση ίσως τον πρώτο- που άνετα παίζουν βασικοί σε οποιαδήποτε ομάδα του πλανήτη.
Φυσικά το ταλέντο και η δουλειά παίζουν σημαντικότατο ρόλο, όμως οι άνωθεν αθλητές έχουν... εκτοξευτεί υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ, που εκτός από σπουδαίος στην τακτική είναι και εξαιρετικός στον τομέα της ψυχολογίας.
📊| Lamine Yamal ha ganado lo siguiente a la edad de 18 años:— Comando Cule 1899 (@comandocule1899) May 11, 2026
🏆 Euro
🏆 3x La Liga
🏆 2x Supercopa de España
🏆 Copa del Rey
🏅 Golden Boy
🏅 2x Trofeo Kopa
🏅 Mejor Jugador Joven en la Euro 2024
🏅 2x Equipo del Año
🥈 Subcampeón del Balón de Oro pic.twitter.com/WIB0JeKpAI
Το... αγκάθι του Champions League
Βέβαια, αν ρωτήσουμε φίλους της Μπάρτσα, η πλειοψηφία ναι μεν είναι ενθουσιασμένη και ικανοποιημένη με τα πεπραγμένα της διετίας, όμως υπάρχει και κάτι που λείπει πολύ: το Champions League.
Η Μπαρτσελόνα έφτασε πλέον τα 11 χρόνια μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, έχοντας άλλες φορές πλησιάσει πολύ και άλλες καθόλου, όμως το αποτέλεσμα μένει ίδιο. Αυτός είναι πλέον ο απόλυτος στόχος του Φλικ, ενδεχομένως και το κριτήριο με το οποίο θα γίνει η τελική... σούμα, όταν αποχωρήσει.
Είναι ωραίο και σίγουρα μεγάλο επίτευγμα να κυριαρχείς με μια σταθερότητα στις εντός συνόρων διοργανώσεις, όμως η λάμψη και η αίγλη της «κούπας με τα μεγάλα αυτιά» δίνει άλλη διάσταση στη σεζόν των ομάδων που φτάνουν μέχρι το τέλος του δρόμου.
🗞️ — 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗬’𝗦 𝗡𝗘𝗪𝗦𝗣𝗔𝗣𝗘𝗥: BARÇA FALL SHORT AS ATLETICO ADVANCE— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 15, 2026
Barcelona’s fightback wasn’t enough as Atlético Madrid progressed to the Champions League semi-finals with a 3–2 aggregate win despite a 2–1 second-leg defeat.
🚨 — 𝗡𝗘𝗪𝗦:
• Ekitike injury blow:… pic.twitter.com/eZvvOHAsfb
Χωρίς αντίπαλο στην Ισπανία
Βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, υπάρχει και η άλλη πλευρά, που μας λέει με νούμερα και με κύπελλα πως οι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν αντίπαλο τις δυο αυτές σεζόν επί Φλικ, αναφερόμενοι στα εντός συνόρων.
Ισάριθμα πρωταθλήματα και Σούπερ Καπ, ένα Κόπα Ντελ Ρέι και μια παρολίγον τεράστια ανατροπή φέτος κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης (σσ 4-0 πρώτο ματς, 3-0 δεύτερο), αποδεικνύουν πως τα «μωρά» του Γερμανού έχουν πάρει τον αέρα στη χώρα της Ιβηρικής.
Και μπορεί ορισμένοι να αναφέρουν το κάκιστο κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, ειδικά φέτος, όμως αυτό δεν αναιρεί τη σπουδαιότητα και τα επιτεύγματα της μεγάλης της αντιπάλου, που σπάει ρεκόρ σκοραρίσματος, συνεχόμενων νικών, επιτυχιών (πρώτη ομάδα με 30 νίκες στα 35 πρώτα παιχνίδια) κλπ.
What's next?
Ο Τζοάν Λαπόρτα και οι συνεργάτες του ήδη από την αρχή της σεζόν που ολοκληρώνεται, είχαν θέσει ξεκάθαρο στόχο το Champions League. Ο αποκλεισμός στην οκτάδα πόνεσε, και η ανάγκη για το τρόπαιο γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.
Στο πλαίσιο αυτό, ο παλαί ποτέ δικηγόρος έχει... βαλθεί να πάρει στο νέο «Καμπ Νόου» τον Χούλιαν Άλβαρες, τον άνθρωπο που θεωρεί πως θα δώσει αυτό το κάτι παραπάνω για να φέρει την κούπα στην Καταλονία.
Το καλοκαίρι θα είναι «καυτό» για την Μπάρτσα καθώς τίποτα δεν αποκλείεται τόσο αναφορικά με τις προσθήκες, όσο και με τις αποχωρήσεις. Το βέβαιο είναι πως τα οικονομικά προβλήματα δεν έχουν λυθεί, άνετη κίνηση στο μεταγραφικό παζάρι δεν.. παίζει και η επόμενη ημέρα (ή σεζόν αν προτιμάτε) όσο potential και αν έχει, άλλη τόση δυσκολία παρουσιάζει...