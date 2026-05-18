Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με την Τζιρόνα (1-0, 17/5), ο Ντιέγκο Σιμεόνε επιβεβαίωσε πως θα παραμείνει στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη νέα σεζόν.

Μπορεί ο Αντουάν Γκριεζμάν να αποχαιρέτησε με δάκρυα την Ατλέτικο Μαδρίτης, παίζοντας το βράδυ της Κυριακής (17/5) το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με τους Ροχιμπλάνκος, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για τον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Αργεντίνος τεχνικός μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Τζιρόνα (1-0) θέλησε να ξεκαθαρίσει το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με την επόμενη ημέρα του συλλόγου, αφού φυσικά είχαν προηγηθεί τα λόγια αγάπης προς τον «Γκριζού».

Όντας επί 15 συναπτά έτη στο τιμόνι της Ατλέτικο, ο Τσόλο ξεκαθάρισε πως θα καθίσει και για 16η διαδοχική σεζόν στον πάγκο της ομάδας που όχι απλώς έχει στην καρδιά του, αλλά κυριολεκτικά αποτελεί το σπίτι του. Ωστόσο, αποκάλυψε πως δεν είναι λίγες οι φορές που αναρωτιέται αν αξίζει (σσ να παραμείνει), όμως εν τέλει οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί και το όραμα τον πείθουν και συνεχίζει.

«Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν περάσει 15 χρόνια τώρα, αρχίζουμε κι εμείς να γερνάμε. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν αξίζει να συνεχίσω και νομίζω ότι αξίζει, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μοιράζονται τον στόχο που επιδιώκουμε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι των οποίων οι ζωές και τα όνειρα αλλάζουν ερχόμενοι να δουν την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αξίζει τον κόπο επειδή βλέπω ένα γήπεδο που σέβεται έναν θρύλο όπως ο Αντουάν, υπάρχει ένας σύλλογος που φροντίζει τους παίκτες του και προσπαθεί να τους δώσει ένα αποχαιρετιστήριο βράδυ που να ταιριάζει στη δουλειά τους, και πολλά άλλα».