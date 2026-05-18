Στο τελευταίο του ματς στο «Μετροπολιτάνο» ο Αντουάν Γκριεζμάν δάκρυσε και απολογήθηκε στους φίλους της Ατλέτικο για τη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα.

Γεμάτο συγκίνηση ήταν το βράδυ της Κυριακής (17/5) στο «Μετροπολιτάνο», καθώς ο Αντουάν Γκριεζμάν αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο... σπίτι του, αφού ως γνωστόν αποχωρεί στο φινάλε της σεζόν με προορισμό το MLS και την Ορλάντο Σίτι.

Οι Ροχιμπλάνκος νίκησαν με 1-0 τη Τζιρόνα με γκολ του Λούκμαν και ασίστ (την 100η) του «Γκρίζι», όμως άπαντες περίμεναν το φινάλε της αναμέτρησης και τον λόγο που θα έβγαζε μπροστά στους σχεδόν 70 χιλιάδες συγκινημένους φιλάθλους των Μαδριλένων.

Έτσι, μετά το τελικό σφύριγμα, ο Γάλλος σταρ πήρε το μικρόφωνο και με δάκρυα στα μάτια απολογήθηκε στους οπαδούς της Ατλέτι, για την απόφασή του να τους αφήσει το 2023, με προορισμό την Μπαρτσελόνα. Χαρακτηριστικά άλλωστε είπε «Συγχωρέστε με, έκανα λάθος που έφυγα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόση αγάπη είχα, αλλά έκανα τα πάντα για να επιστρέψω».

Όλα τα λόγια του Γκριεζμάν:

«Καταρχάς, σας ευχαριστώ όλους που μείνατε. Αυτό είναι απίστευτο... Δεύτερον, ζητώ ξανά συγγνώμη. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόση αγάπη είχα εδώ. Ήμουν πολύ νέος, και, λοιπόν, έκανα ένα λάθος, το ξανασκέφτηκα, και έκανα ό,τι μπορούσα για να επιστρέψω και να απολαύσω ξανά τον εαυτό μου εδώ.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου από το 2014 μέχρι σήμερα. Είναι απίστευτο να μοιράζομαι τα πάντα μαζί τους. Κάθε αγώνα, κάθε νίκη και κάθε ήττα. Ήταν χαρά μου. Στους φυσιοθεραπευτές, τους τεχνικούς, που ξυπνούν στις έξι το πρωί και είναι οι τελευταίοι που φεύγουν.

Στο προπονητικό επιτελείο και σε αυτόν που άλλαξε τα πάντα σε αυτόν τον σύλλογο: τον Ντιέγκο Πάμπλο Σιμεόνε. Χάρη σε εσάς, υπάρχει τόση ελπίδα και έγινα παγκόσμιος πρωταθλητής και ένιωσα ο καλύτερος στον κόσμο. Σας χρωστάω τόσα πολλά και ήταν τιμή μου να αγωνιστώ για εσάς.

Και στη σύζυγό μου. Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε στις κακές μου μέρες και που ανέχεστε τον θυμό μου στις ήττες. Σ' αγαπώ.

Επίσης, στους γονείς μου, που με πήγαν σε όλη τη Γαλλία για να παίξω. Χάρη σε αυτούς, είμαι εδώ και απολαμβάνω το ποδόσφαιρο. Δεν μπόρεσα να φέρω σπίτι έναν τίτλο La Liga ή ένα τρόπαιο Champions League, αλλά αυτή η αγάπη αξίζει περισσότερο. Θα την κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Τώρα, τελειώνω. Γονείς, θείοι, θείες, σας ευχαριστώ πολύ που φέρατε τα παιδιά εδώ, για να τους δείξετε ότι η Ατλέτικο είναι η καλύτερη στον κόσμο. Σας ευχαριστώ.

Όταν τελειώσω στο Ορλάντο, θα επιστρέψω εδώ. Στη Μαδρίτη, στον σύλλογο και για να κερδίσω τρόπαια από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος καλύτερος από εμένα θα έρθει και θα κερδίσουμε το Champions League».