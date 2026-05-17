Το ιστορικό ρεκόρ που «κυνηγάει» η Μπαρτσελόνα

Με μία νίκη κόντρα στη Μπέτις το απόγευμα της Κυριακής (17/05), η Μπαρτσελόνα θα έχει φτάσει σε ένα ιστορικό ορόσημο.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται σήμερα (17/05, 22:00) στο ανανεωμένο «Καμπ Νου» τη Μπέτις και απέχει μόλις μία νίκη από το να ολοκληρώσει ένα από τα πιο σπάνια επιτεύγματα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικότερα, με 18 εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα ήδη εξασφαλισμένες, η ομάδα του Χάνσι Φλικ βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα να ολοκληρώσει ένα τέλειο 19/19 νίκες στα εντός έδρας ματς της La Liga. Αν το καταφέρουν αυτό, οι «Μπλαουγκράνα» θα γίνουν η πρώτη ομάδα στη σύγχρονη εποχή του ισπανικού πρωταθλήματος που θα έχει καταρρίψει αυτό το ρεκόρ.

If Barcelona beat Real Betis on Sunday, they will become the first EVER side to win all 19 home matches in a 38-game LaLiga season.🤯 pic.twitter.com/j8W11LBUis — Squawka (@Squawka) May 15, 2026

Ιστορικά, στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το ρεκόρ αυτό το έχουν σημειώσει ελάχιστες ομάδες, με πιο πρόσφατη τη Γιουβέντους, η οποία τη χρονιά 2013-2014 πραγματοποίησε μια άψογη εντός έδρας σεζόν στη Serie A. Η «μεγάλη κυρία», υπό τις οδηγίες του Αντόνιο Κόντε κέρδισε και τους 19 εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος σε μία εποχή που οι Μπιανκονέρι «μεσουρανούσαν» στην Ιταλία.

Η La Liga έχει ξαναδεί τέλειες εντός έδρας σεζόν, ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές ήρθαν σε παλαιότερες εποχές, όταν τα πρωταθλήματα ήταν μικρότερα, κατα βάση ερασιτεχνικά και οι ομάδες έπαιζαν σημαντικά λιγότερα εντός έδρας παιχνίδια.

Για παράδειγμα, η ίδια η Μπαρτσελόνα έχει ολοκληρώσει στο παρελθόν τέλειες εντός έδρας σεζόν με 13, 15 και 17 νίκες, αλλά ποτέ σε μορφή πρωταθλήματος 20 ομάδων.