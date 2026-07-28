Σύμφωνα με το Athletic, η Ρεάλ ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Συγκεκριμένα για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, οι Λος Μπλάνκος έβαλαν στα ταμεία τους 1,221 δισ. ευρώ.

Βασίλισσα και στα έσοδα η Ρεάλ Μαδρίτης! Σύμφωνα με το Athletic, η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε έσοδα ύψους 1,221 δισ. ευρώ για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και για τρίτη σερί χρονιά έκοψε πρώτη το... νήμα των εσόδων συγκριτικά με τα υπόλοιπα κορυφαία κλαμπ.

Μάλιστα, αυτό το ποσό είναι ξέχωρο από τα έσοδα που αποκόμισαν οι Μερέχνες από τις μεταγραφές παικτών, όπως αναφέρθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου την Τρίτη (28/07). Πιο συγκεκριμένα, οι Μαδριλένοι ανέφεραν λειτουργικά κέρδη -προ αποσβέσεων- ύψους 287,4 εκατομμυρίων ευρώ, 18% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανέρχονται σε 26,3 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,1% συγκριτικά με πέρυσι και το ποσό του 1,221 δισ. ευρώ αποτελεί ρεκόρ για τους πολυνίκεις του Champions League. Μάλιστα, το ιλιγγιώδες ύψος των χρημάτων που εισέπραξε ο σύλλογος της Ιβηρικής Χερσονήσου δεν έχει επιτευχθεί από κανέναν αθλητικό οργανισμό.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11% και τα έσοδα από το μάρκετινγκ κατά 6% ενισχυμένα από την ανανέωση σημαντικών συμβολαίων χορηγίας και την προσθήκη νέων χορηγών.