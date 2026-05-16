Πέντε βασικοί λόγοι για τους οποίους ο Αρμπελόα έχει χάσει την εμπιστοσύνη των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βιώνει μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ιστορία της, με τα αποδυτήριά της να είναι άνω κάτω και τον Φλορεντίνο Πέρεθ να βρίσκεται σε σύγχυση.

Η διοίκηση παραδέχεται πλέον ανοιχτά ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα έχει χάσει εντελώς τον έλεγχο κι ότι δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των παικτών του, με την «AS» να αποκαλύπτει τους πέντε λόγους που έχουν κάνει τον Ισπανό κόουτς να έρθει σε πλήρη ρήξη με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές της Βασίλισσας.

Ο παραγκωνισμός του Μπαπέ

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η διαχείριση του Κιλιάν Μπαπέ πριν και μετά το clasico. Αν και ο Γάλλος σούπερ σταρ ένιωθε 100% έτοιμος να παίξει με την Οβιέδο, ο Αρμπελόα τον αφησε στον πάγκο, ενώ προηγουμένως ο 27χρονος είχε βρεθεί να προπονείται με τη δεύτερη ομάδα. Η απόφαση αυτή φαίνεται πως οδήγησε στο να απασφαλίσει ο Μπαπέ στη μικτή ζώνη, λέγοντας πως ο προπονητής του πλέον δεν τον υπολογίζει ως πρώτη επιλογή για την επίθεση των Μερένγκες.

Το «σκάνδαλο Θεμπάγιος» και τα ψέματα στα ΜΜΕ

Ο Αρμπελόα υποστήριξε δημόσια ότι οι αποκλεισμοί κάποιων παικτών από συγκεκριμένα παιχνίδια γίνονται μόνο για αγωνιστικούς λόγους, κάτι που απεδείχθη ψευδές. Ο Θεμπάγιος αποκλείστηκε από το ματς με την Μπέτις καθαρά για εξωαγωνιστικούς λόγους μετά από έναν έντονο καυγά που φέρεται να είχε με τον προπονητή του για τον χρόνο συμμετοχής του.

🚨 JUST IN: Dani Ceballos to Real Madrid's dressing room: "I do NOT want to have a relationship with Alvaro Arbeloa anymore."



Dani Ceballos says there's a PERSONAL issue with the coach, and that he will NOT be called up again to any game this season. @marca pic.twitter.com/agZsIjECbL May 1, 2026

Η ψυχρή συμπεριφορά του προς τον αρχηγό Καρβαχάλ

Ο Ισπανός τεχνικός έχει περιθωριοποιήσει έναν ζωντανό θρύλο της ομάδας, τον Ντάνι Καρβαχάλ. Όταν ρωτήθηκε για την απουσία του αρχηγού από τα παιχνίδια της Ρεάλ, ο Αρμπελόα αρκέστηκε στο να δώσει μια ψυχρή απάντηση, γεγονός που προκάλεσε οργή στους οπαδούς που ζητούσαν να τον βλεπουν περισσότερο. Συγκεκριμένα είχε πει: «Αν μου επιτρέπετε, θέλω εγώ να αποφασίσω τι είναι το καλύτερο για την ομάδα μου».

Ο τσακωμός και τα πρόστιμα-μαμούθ σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε

Τα ισπανικά Μέσα επιρρίπτουν την ευθύνη και στον Αρμπελόα για τον άγριο τσακωμό ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε, με τον Ισπανό προπονητή να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για το ότι δεν μπορεί να επιβληθεί στους παίκτες του. Παράλληλα, τα δύο τεράστια πρόστιμα ύψους 500.000 για τον καθένα από τους δύο παίκτες έκανε ακόμα μεγαλύτερη τη δυσφορία στα αποδυτήρια της Ρεάλ.

🚨 Álvaro Arbeloa justifica la pelea entre Tchouameni y Valverde:



💥 "Yo he tenido un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha pegado un palazo a otro"



💬 "Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario del Real Madrid"



💬 "Fue un… pic.twitter.com/0Z4cHuxizY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 9, 2026

Η κακή διαχείριση των παικτών του

Όπως μεταδίδει η «AS», οι παίκτες της Ρεάλ νιώθουν ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στα αποδυτήρια της ομάδας. Ο Ρούντιγκερ είχε εκραγεί «χαστουκίζοντας» τον Καρέρας επειδή ένιωθε ότι κάποιοι δεν βλέπουν σοβαρά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω μερικών αποφάσεων του προπονητή τους. Ο Ασένσιο επίσης αποκλείστηκε επειδή άσκησε κριτική στον κόουτς του για το ότι έμεινε στον πάγκο κόντρα στη Σίτι, ενώ ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έμεινε εκτός από το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης λόγω του ότι καθυστέρησε να πάει σε μια από τις τελευταίες τους προπονήσεις πριν το ματς.