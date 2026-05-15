Ο Μπαπέ μίλησε για τους λόγους που έχει παραγκωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας πως ο Αρμπελόα τού ξεκαθάρισε πως δεν είναι πλέον πρώτος στις επιλογές του.

Ο Κιλιάν Μπαπέ προέβη σε κάποιες δηλώσεις μετά τη νίκη της Ρεάλ επί της Οβιέδο, οι οποίες άνοιξαν έναν νέο κύκλο συζητήσεων στα social σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ερωτηθείς για τις έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό του «Μπερναμπέου», ο Γάλλος σούπερ σταρ της Βασίλισσας επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση γύρω από τον παραγκωνισμό του.

Η δήλωση που έκανε μεγαλύτερη αίσθηση αφορούσε την ιεραρχία στην επίθεση της ομάδας, με τον ίδιο να αναφέρει πως ο λόγος που δεν αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του ματς με την Οβιέδο είναι ότι ο Αρμπελόα του ξεκαθάρισε πως πλέον αποτελεί την τέταρτη επιλογή του, πίσω από τους Μασταντουόνο, Βινίσιους και Γκονζάλο.

- Mbappé: "No he jugado porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla"



- Arbeloa: "En ningún momento le he dicho semejante frase"



Χαρακτηριστικά είπε: «Είμαι 100% εντάξει (με το ότι μπήκα αλλαγή). Δεν έχω παίξει επειδή ο προπονητής μου είπε ότι είμαι ο τέταρτος επιθετικός της ομάδας, πίσω από τους Μασταντούονο, Βίνι και Γκονζάλο. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω σήμερα, αλλάείναι δική του απόφαση και πρέπει πάντα να τη σέβεσαι. Δεν είμαι θυμωμένος».

Ο κόουτς της Ρεάλ, ωστοσο, διέψευσε αργότερα στη συνέντευξη Τύπου τα όσα υποστήριξε ο παίκτης του, λέγοντας ότι ουδέποτε είπε κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, ο Γάλλος επιθετικός αναφέρθηκε και στο πολυσυζητημένο ταξίδι του στην Ιταλία, το οποίο προκάλεσε και την αντίδραση του κόσμου. Υποστήριξε ότι είχε πάρει την άδεια του συλλόγου και πως η κριτική που δέχεται είναι υπερβολική, καθώς δεν ήταν ο μόνος παίκτης που έλειψε από τη Μαδρίτη εκείνο το διάστημα.