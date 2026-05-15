Η ένταση συνεχίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη φορά με νέο επεισόδιο και πρωταγωνιστές τους Κιλιάν Μπαπέ και Άλβαρο Αρμπελόα.

Νέος σάλος έχει προκληθεί εντός και εκτός των τειχών της Ρεάλ Μαδρίτης, ύστερα από τις δηλώσεις του Κιλιάν Μπαπέ, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα κόντρα στην Οβιέδο (2-0), το βράδυ της Πέμπτης (14/5).

Ο Γάλλος στράικερ ουσιαστικά... έδωσε τον Άλβαρο Αρμπελόα, αναφέροντας μπροστά στους δημοσιογράφους στη μικτή ζώνη πως εκείνος (σσ ο Αρμπελόα) του είπε ότι είναι ο 4ος στην ιεραρχία των επιθετικών και γι' αυτό τον λόγο δεν παίζει, σε μια ατάκα που έγινε viral και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Ο προπονητής των «Μερένγκχες» εννοείται πως ρωτήθηκε σχετικά με αυτό, διαψεύδοντας πως είπε κάτι τέτοιο στον 26χρονο φορ, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως όσο βρίσκεται στην άκρη του πάγκου, εκείνος είναι που θα αποφασίζει το ποιος θα παίζει και ποιος όχι, χωρίς να τον ενδιαφέρει πως τον λένε.

Το θέμα ήδη έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και η Diario As έριξε φως στον «πόλεμο» των δυο ανδρών, τονίζοντας πως η όλη ένταση προκλήθηκε λίγο πριν τη σέντρα του Clasico της περασμένης Κυριακής (10/5). Όταν ο Μπαπέ έμαθε πως δεν θα ξεκινούσε βασικός, αποχώρησε από την προπόνηση, επικαλούμενος ενοχλήσεις και, εν τέλει έμεινε εκτός αποστολής.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα μετά το 0-2 στην έδρα της Εσπανιόλ (3/5), ο Αρμπελόα ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους σχετικά με το γεγονός πως ο Γάλλος είχε επιστρέψει στη Μαδρίτη με ιδιωτικό τζετ μόλις 12 λεπτά πριν τη σέντρα του ματς, απαντώντας με αιχμηρό τρόπο «Δεν δημιουργήσαμε τη Ρεάλ Μαδρίτης με παίκτες που μπαίνουν στο γήπεδο με σμόκιν».

Επιστρέφοντας στο χθεσινό ματς του «Μπερναμπέου», το οποίο και τον αποδοκίμασε όταν πέρασε στο ματς, υπήρξε ακόμη μια κίνηση που δείχνει πως είναι αποφασισμένος να το πάει στα.. άκρα. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο σύλλογος ήταν ενημερωμένος για το ταξίδι του στην Ιταλία με την Έστερ Εσπόζιτο -κάτι που σχολιάστηκε έντονα εκείνες τις ημέρες-, λέγοντας παράλληλα πως δεν ήταν ο μόνος που απουσίαζε... αφήνοντας υπονοούμενα για τους Γκιουλέρ, Ροντρίγκο και Μιλιτάο, που επίσης ήταν απόντες. Φαίνεται πως ο Μπαπέ είναι πανέτοιμος για.. πόλεμο.